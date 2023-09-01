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تحسن على مؤشرات الأسهم الأميركية

9/1/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحسنت مؤشرات الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، باستثناء مؤشر نازداك، فيما سجل سعر النفط الخام الأميركي ارتفاعاً جديداً.
وارتفع مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، 60 نقطة ليصل الى 34780 نقطة، لكن انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 35 نقطة ليستقر عند 14002 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4510 نقاط، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، أكثر من 20 نقطة ليرتفع الى 1924 نقطة.


الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" بقيمة دولارين ليصل الى 85 دولاراً للبرميل الواحد.

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