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قائد من قوات الدعم السريع السودانية يكشف حقيقة اغتيال حميدتي

9/1/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى إبراهيم مخير، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" ما يشاع عن اغتيال حميدتي، قائلا: "قائد الدعم السريع يقود المعارك ويقود كذلك عملا دبلوماسيا".
وأوضح أن هناك مسائل تتعلق بسلامة حميدتي، وأن قائد قوات الدعم سيظهر في الوقت المناسب.
واعتبر أن حديث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن إمكانية تفتيت البلاد هو "ابتزاز للسودانيين والمجتمع الدولي"، مضيفا أن الحكومة الحالية تحاول الآن أن تعزل السودان "عبر عدم منح التأشيرات للمنظمات الدولية ومحاولات طرد ممثل الأمم المتحدة وأخيرا الدعوة إلى إقامة حكومة بدون توافق سوداني".

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