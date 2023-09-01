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بالفيديو .. آخر ظهور للشاعر الراحل كريم العراقي وهو على سرير الشفاء

9/1/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيّن مقطع فيديو، آخر ظهور للشاعر العراقي الراحل كريم العراقي، وهو على سرير الشفاء، في ابو ظبي، وقد القى قصيدة بعنوان "الأرض حبلى".
وجاء في مطلع القصيدة : ضاقت علي كأنها تابوت.. لكنما يأبى الرجاء يموت
والصبر يعرف من أنا منذ الصبا.. وشم له في أضلعي منحتو
وتوفي الشاعر، كريم العراقي، فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاما إثر إصابته بمرض السرطان .


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