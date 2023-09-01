بالفيديو .. آخر ظهور للشاعر الراحل كريم العراقي وهو على سرير الشفاء
التاريخ
9/1/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - بيّن مقطع فيديو، آخر ظهور للشاعر العراقي الراحل كريم العراقي، وهو على سرير الشفاء، في ابو ظبي، وقد القى قصيدة بعنوان "الأرض حبلى".
وجاء في مطلع القصيدة : ضاقت علي كأنها تابوت.. لكنما يأبى الرجاء يموت
والصبر يعرف من أنا منذ الصبا.. وشم له في أضلعي منحتو
وتوفي الشاعر، كريم العراقي، فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاما إثر إصابته بمرض السرطان .
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