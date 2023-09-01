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روسيا : دخول الروبل الرقمي حيز التطبيق

9/1/2023 7:12:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن 13 بنكاً روسياً بدأت تنفيذ عمليات بالروبل الرقمي وفتح محافظ مالية رقمية.


وقال البنك الروسي في بيان صحفي: " 13 بنكاً بدأت بالفعل في تقديم خدمة لعملائها لفتح محفظة بالروبل الرقمي وإجراء العمليات، هناك آلاف العمليات والتحويلات، ولدينا بالفعل عمليات دفع في مؤسسات التجارة والخدمات بالروبل الرقمي".

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