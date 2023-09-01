روسيا : دخول الروبل الرقمي حيز التطبيق
التاريخ
9/1/2023 7:12:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن 13 بنكاً روسياً بدأت تنفيذ عمليات بالروبل الرقمي وفتح محافظ مالية رقمية.
وقال البنك الروسي في بيان صحفي: " 13 بنكاً بدأت بالفعل في تقديم خدمة لعملائها لفتح محفظة بالروبل الرقمي وإجراء العمليات، هناك آلاف العمليات والتحويلات، ولدينا بالفعل عمليات دفع في مؤسسات التجارة والخدمات بالروبل الرقمي".
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