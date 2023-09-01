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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في ‭7‬ أشهر

9/1/2023 7:12:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على 7 أشهر منهية سلسلة خسائر استمرت أسبوعين، وذلك بدعم من توقعات نقص الإمدادات.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ لدعم الأسعار.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط الشهر القادم.

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