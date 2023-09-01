تراث عريق
التاريخ
9/1/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
الوالدة حليمة خميس النقبي من منطقة شاطئ اللؤلؤة في خورفكان تقوم ببعض الأشغال الحرفية، في صورة تجسد الارتباط العميق بين أهل الإمارات وتراثهم العريق.
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