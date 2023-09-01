نهج جديد لوقف تطور السرطان

اكتشف باحثو جامعة كيس ويسترن ريزيرف وظيفة جديدة لبروتين رئيس يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، يسمى ديميثيلاز 1A الخاص باللايسين (LSD1).

ويعتقد أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى علاجات ونهج أكثر فعالية لمجموعة من أنواع السرطان، ويمكنه أن يعمل مثل شرطي المرور داخل الخلايا البشرية، فيتحكم بنشاط الجينات أثناء التطور الجنيني وينظم التعبير الجيني طوال الحياة.

ويقول كايكسيانج كاو، قائد الدراسة المنشورة في نيتشر كوميونيشنز: الباحثون قادرون على تحقيق نجاح أكبر في إبطاء أو إيقاف تطور السرطان في الخلايا الجذعية عن طريق تحطيم بروتين LSD1.

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