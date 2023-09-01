نهج جديد لوقف تطور السرطان
التاريخ
9/1/2023 7:11:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
اكتشف باحثو جامعة كيس ويسترن ريزيرف وظيفة جديدة لبروتين رئيس يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، يسمى ديميثيلاز 1A الخاص باللايسين (LSD1).
ويعتقد أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى علاجات ونهج أكثر فعالية لمجموعة من أنواع السرطان، ويمكنه أن يعمل مثل شرطي المرور داخل الخلايا البشرية، فيتحكم بنشاط الجينات أثناء التطور الجنيني وينظم التعبير الجيني طوال الحياة.
ويقول كايكسيانج كاو، قائد الدراسة المنشورة في نيتشر كوميونيشنز: الباحثون قادرون على تحقيق نجاح أكبر في إبطاء أو إيقاف تطور السرطان في الخلايا الجذعية عن طريق تحطيم بروتين LSD1.
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