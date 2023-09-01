مستحاثات متحجرة من العصر الجوراسي في سيبيريا

عثر علماء حفريات من جامعة تومسك ومعهد القشرة الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فرع سيبيريا، في مقاطعة إيركوتسك، على رواسب تحوي مستحاثات لنباتات وحيوانات من العصر الجوراسي، وفق «نوفوستي».

ويشير العلماء إلى أن منطقة الفحم الحجري في إيركوتسك هي منخفض قاري يحتوي على ترسبات من العصر الجوراسي ولذلك يمكن العثور فيها على بقايا الديناصورات.

وكان العلماء عثروا في هذه المنطقة العام 2020 على بقايا سمكتين من العصر الجوراسي وفي العام الماضي على بقايا 25 نوعاً من الأسماك.

واكتشفت البعثة العلمية في هذه السنة وفقاً لبيان الجامعة العديد من بصمات النباتات والحيوانات من العصر الجوراسي ومنها نماذج نادرة.

ويقول ستيبان إيفانتسيف الأستاذ المشارك في قسم علم الحفريات والجيولوجيا التاريخية في كلية الجيولوجيا والجغرافيا بالجامعة: «اكتشفنا «جنة السرخس» ومجموعة أنواع مختلفة ومن بينها النادرة جداً.

وفي نهاية عمل البعثة عثرنا على بقايا حيوان فقاري من العصر الجوراسي: بقايا سمكة، وبقايا خنافس وأصداف «فيلوبودس»، ويرقات حشرات مائية مثل مطويات الأجنحة (الذباب الحجري) أو «ذباب مايو».