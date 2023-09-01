تغيّر المناخ يهدد حياة الدببة القطبية

خلص علماء في دراسة جديدة إلى أن الدببة القطبية وصغارها سوف تتضور جوعاً بسرعة خلال العقود المقبلة، حيث إن انبعاثات غازات الدفيئة تسرّع وتيرة تراجع كتلة الجليد في القطب الشمالي.

كانت الصلة بين ذوبان الجليد في القطب الشمالي وتراجع أعداد الدببة البيضاء مفهومة بشكل عام لعقود، ولكن الدراسة التي نشرتها، أول من أمس، مجلة «ساينس» كانت الأولى التي تقيس العلاقة بشكل مباشر.

وقالت سيسيليا بيتز، أستاذة علوم الغلاف الجوي بجامعة واشنطن: إن فهم كيف أن انبعاثات غازات الدفيئة تؤدي إلى نفوق الدببة القطبية بشكل أكثر تحديداً هي خطوة مهمة في حماية الأنواع المهددة.