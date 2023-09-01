«حضور المستقبل» في دبي 21 الجاري

يقام في دبي أول «بينالي للهندسة المعمارية في ميتافيرس» من 21 إلى 24 سبتمبر، تحت عنوان «حضور المستقبل»، بمشاركة عدد من شركات الهندسة المعمارية والتصميم المشهورة وقادة الصناعة والمبدعين الذين هم في طليعة هذه الثورة الرقمية.

هذا الحدث العالمي، الذي يدمج التصميم بالتكنولوجيا، يستلهم عنوانه من بينالي وإكسبو البندقية «حضور الماضي»، الذي شكل حدثاً عالمياً مهماً في الهندسة المعمارية عام 1980، مقدماً مشاريع وأفكاراً للتكهن بشأن مستقبل هذا العالم الجديد، عن طريق أجنحة وعوالم افتراضية من إبداع مهندسين معماريين يقفون في طليعة التصميم الرقمي، من بينهم أسماء بارزة كبيرة من أمثال «كيلا ديزاين» و«لافا»، و«بي إل بي»، وغيرهم.

ومن بين الأهداف التي يطمح إلى تحقيقها إظهار قدرة الهندسة المعمارية على إعادة تشكيل الحياة الحديثة في المساحات الافتراضية، وجلب قوة الهندسة المعمارية والتصميم إلى ميتافيرس كمنصة للأعمال التجارية والثقافية، وفق شبكة «أرتش لوفرز».

سيجمع الحدث أكثر من 30 مبدعاً من أنحاء العالم، ويقام على المنصتين المعروفتين، «ديسنترالاند» و«و3 رلدز» اللتين تقدمان المساحات الافتراضية لإيجاد تلك التجربة الغامرة للزوار الذين ستتاح لهم فرصة التنقل بين عوالم المنصتين واستكشاف الأجنحة الافتراضية والمشاركة في المعارض التفاعلية والتواصل مع مجتمع عالمي من المبدعين.

الحدث من تنظيم شركات «دارتش سبايس» و«ميتانسي» و«ويب3 ديجيتال مراكتنيغ»، وسيكون مجانياً عبر الإنترنت ومفتوحاً للجميع، ولا يتطلب سوى جهاز كمبيوتر للدخول والتفاعل مع الأجنحة الافتراضية التي أنشأها كبار المصممين وحضور المحادثات والعروض واكتشاف الحلول في «ميتافيرس».

وأفيد أن تصميمات «البينالي» على شكل «بناء» عبارة عن تصميمين بدلاً من واحد لكل مهندس معماري أحدهما على منصة «ديسنترالاند» والآخر على منصة «و3 رلدز». وإلى جانب «البناء»، ستتاح للزوار فرصة المشاركة في الفعاليات الثقافية والترفيهية والمحاضرات والأحاديث العامة ومهرجان الهندسة المعمارية.

تنقل شبكة «أرتشي لوفرز» عن المنظم المشارك لـ «البينالي»، سيرغي نادتوتشي، قوله: «نهدف إلى إعادة تعريف دور الهندسة المعمارية والتصميم في تشكيل مستقبل ميتافيرس.

ونحن نؤمن حقاً أن الهندسة المعمارية ستلعب دوراً أساسياً في بناء الميتافيرس، كما لعب التصميم الغرافيكي في تشكيل الإنترنت الذي نستخدمه اليوم». كذلك ما قالته المنظم المشارك في الـ «بينالي»، ايرنيا دبوبوفيك: «لن يعرض هذا الحدث الإبداع الرائع لمجتمعنا العالمي فحسب، بل سيكون أيضاً منصة لاكتشاف الإمكانيات اللامحدودة التي يقدمها ميتافيرس للشركات في أنحاء العالم».