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مبتعثو جمعية المسرحيين يطلعون على عروض «القاهرة التجريبي»

9/1/2023 7:11:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل وفد مبتعثي جمعية المسرحيين في الإمارات،أول من أمس، إلى القاهرة، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري.جاء ذلك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها جمعية المسرحيين، بإيفاد الفنانين الفائزين بالجوائز في المهرجانات المسرحية المحلية، إلى المهرجانات المسرحية العربية والدولية المهمة، من أجل فتح آفاق جديدة أمامهم، عبر مشاهدة العروض والاطلاع على التجارب المسرحية العربية والدولية، وحضور الندوات والمؤتمرات التي تقام على هامش المهرجان.

وقد تكفلت جمعية المسرحيين بصرف تذاكر للموفدين إلى القاهرة ذهاباً وإياباً، وإقامتهم في فندق ضيوف المهرجان. ضم الوفد 8 مبتعثين، وهم الفائزون في أيام الشارقة المسرحية، الدورة الفائتة: محمد العامري، سعيد سالم، عبدالله مسعود، عبدالرحمن الملا، إبراهيم الأميري، ماجد المعيني، خديجة بكوش، وعبير الجسمي. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، إسماعيل عبدالله: تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وعد بها مجلس إدارة الجمعية، وعقب هذا الإيفاد، سنرسل فائزي مهرجان دبي لمسرح الشباب إلى أيام قرطاج المسرحية، وكذلك سنوفد فائزي مهرجان الإمارات لمسرح الطفل إلى مهرجان عربي متخصص يجري الاتفاق مع إداراته حالياً، بالإضافة إلى اختيار عدد نوعي من الفائزين لإيفادهم إلى مهرجان المسرح العربي.

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