رحيل كريم العراقي أنشودة الرافدين وشاعر الأغنية العراقية

رحل عن دنيانا الشاعر الكبير كريم العراقي فجر أمس في أحد مستشفيات العاصمة أبوظبي بعد صراع طويل مع المرض.

ورغم الرحيل الذي أحدث حالة من الحزن العميق على كل الأوساط الثقافية ومحبي الشاعر الراحل، إلى جانب نجوم العالم العربي، تبقى أعمال كريم العراقي الشعرية فضاء إبداع ومنارة تنبض بأصوات الحالمين، وإرثاً إبداعياً كان موضوع تنافس بين العديد من المطربين والملحنين.

الشاعر الراحل ولد في منطقة الشاكرية، كرادة مريم، في العاصمة بغداد في عام 1955، وحصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد، وعمل معلماً في مدارس بغداد لسنوات عدة، ثم عمل مشرفاً متخصصاً في كتابة الأوبريت المدرسي.

ويعتبر الراحل من أبرز كتاب الشعر والأغنية العراقية، وحصل على جائزة منظمة اليونيسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة «تذكر»، التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر، الذي شكل معه ثنائياً بارزاً منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، وكانت علاقتهما قد بدأت منذ عام 1987 في الجيش، وكانت أول أغنية لهما «شجاها الناس»، التي كانت مقدمة للمسلسل العراقي «نادية». كما تعاون العراقي مع كبار المطربين العراقيين والعرب، كما حصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية لعام 2019، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العالم العربي.

تفرد

وفي حديثه مع «البيان» نعى الشاعر الإماراتي سيف السعدي الراحل الكبير بكلمات مؤثرة، حيث ربطته صداقة عميقة بالراحل امتدت إلى أكثر من ربع قرن، مؤكداً أن العراقي وطوال مسيرته الشعرية كان متفرداً في كتابة القصائد التي خضعت لتمحيص واختيار دقيق للمفردات بحيث كانت تدل عليه دون الحاجة لتتويجها باسمه.

كما نعى الكاتب والروائي العراقي المقيم في دبي شاكر نوري الشاعر الراحل قائلاً: من رماد العراق انبثق هذا الصوت الشعري المتميز، حاملاً روح السومريين والبابليين والآكديين.. مازجاً صوته بصوت شعبه، ومعبراً عن الأمة وعذاباتها الطويلة، ولكن بلغة متمردة على بلاغتها وفصاحتها، صوت فريد في الشعر العراقي لا يعلو على صوت شعبه بل يندمج معه، جمع بين عبقرية الشعر الشعبي وحكمة الشعر الفصيح.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي وقت مبكر من فجر أمس أعلن الفنان كاظم الساهر وفاة الشاعر كريم العراقي، عن عمر ناهز 68 عاماً، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»: «الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله، رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى الممثل الإماراتي حبيب غلوم الشاعر الراحل قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمزيد من الحزن والأسى أنعى صديقي الشاعر العربي الكبير كريم العراقي، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض اللعين.

خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة ولمحبيه ومريديه. إنا لله وإنا إليه راجعون». كما رثت الكاتبة والشاعرة أحلام مستغانمي كريم العراقي على حسابها على موقع «إكس» قائلة: «الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي. رحم الله الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي الذي كان شمس العراق وإشعاعها في زمن العتمة».

«لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، شكواك للناس منقصة ومن من الناس صاح ما به سقم.. وداعاً كريم العراقي» بهذه الكلمات نعت الفنانة أصالة نصري عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي الشاعر الراحل، كما شارك الفنان حاتم العراقي صورة للشاعر الراحل كريم العراقي، ووضع عليها شريطة سوداء، وعلق «إنا لله وإنا إليه راجعون. الأخ والصديق الشاعر الكبير كريم العراقي في ذمة الله.. الرحمة والمغفرة لروحك الطيبة النقية الطاهرة.. وداعاً أبا ضفاف».

سيرة

وقد عرف العراقي، المولود لعائلة تنحدر من جنوب البلاد، بتنوع اهتماماته الأدبية والفنية والصحافية، وكان من أهم كتاب الأوبريت الغنائي والقصيدة الوطنية والعاطفية. وكتب العراقي، الحاصل على شهادة في علم النفس وموسيقى الأطفال، خلال مسيرته الطويلة مئات الأغنيات التي أداها عدد كبير من مشاهير الغناء العرب.

لكن اسمه ارتبط خصوصاً لدى الجمهور العربي بتعاونه الطويل مع المغني العراقي كاظم الساهر، الذي وضع صوته على عشرات الأعمال الغنائية التي ألف كلماتها كريم العراقي، بينها «ها حبيبي» و«نزلت للبحر» و«المستبدة».

وارتبط اسم الشاعر الراحل أيضاً بأشهر المطربين العراقيين، عبر قصائد غنائية حققت شهرة بأصواتهم، من بينهم سعدون جابر وإلياس خضر ورضا الخياط.

وعبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن حزنه لرحيل الشاعر العراقي، واصفاً إياه في بيان بأنه شاعر «معطاء ترك أثراً مهماً في ذاكرة العراقيين الفنية». ونشر معجبون بالشاعر الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات النعي تعبيراً عن الحزن لوفاة العراقي.