من الذي لم يشعر بشيء من الصراع النفسي في حياته؟ بين الرغبات والتطلعات والتحديات الأكبر؛ يأتي كتاب «الصراع النفسي» بصوت طبيب باحث نفسي يحلحل عقد الظواهر النفسية التي لا تكاد تخلو منها أي بيئة أو مجتمع؛ لتكون طبيب ذاتك وتساعد من حولك لتجاوز الأزمات النفسية ما أمكن.

بعد المقدمة يبدأ د. أبو مدين الشافعي التفريق بين «الغريزة والعاطفة»؛ فالغريزة أمر يتعلق بالجسد والعاطفة تتعلق بالمجتمع موضحاً مدى توجيه الصراع بينهما وآثاره سواء بالتقدم الإنساني أو الاضطرابات المتعددة؛ ليكمل في «الصراع بين الفرد والمجتمع» مدى وقوف المرء بين الخوف من الفشل ولذة الانتصار في أي تجربة جديدة وأثر المجتمع في ذلك موضحاً آثار التطاحن الداخلي بين الغريزة والعاطفة وأهمية الوصول للتكيف الذي يوضح عامله أكثر في «الصراع بين الغريزة والذكاء»؛ فالتوازن بين الإسراف والحرمان يؤدي إلى ارتفاع معدل الذكاء الذي يساعد على التكيف، وبتقوية «صلة الانتباه للنزاع الداخلي» يتضح لنا أهمية قوة النزاع في رفع الانتباه والعكس صحيح.

يتوقف عند «صلة الصراع بالمرض النفسي» موضحاً خطورة ذلك وتدرجه من نفسي إلى عصبي ثم عضوي؛ ما ينتج عنه أمراض عضوية نحو قرحة المعدة والصداع النصفي وقد يصل إلى الشلل الإرادي مبيناً أكثر مدى ارتباط مستوى الانتباه بالتشخيص الصحيح للعلاج، وفي «آثار العاطفة» يبين مدى ارتباط المشاركة الوجدانية بالتأثير السلوكي وما ينتج عنه من اضطرابات؛ ليناقش تأثير «الخوف من الموت» على السلوك معدداً محاولات الفلاسفة والأديان لمقاومة هذا الشعور ثم يأتي بعده «الانفعال المكبوت» و«آثار الصراع النفسي» يليه «الصراع النفسي في المجال الفكري» في ختام الكتاب.

يتميز الكتاب بتكثيف المعنى وقلة الاقتباس بتدفق علمي غزير وتطبيق مثالي للنظريات والقوانين والتحليلات النفسية إضافة إلى اجتهادات جديدة واقتراحات لعلاجات استناداً على بحوث ومتابعة جادة يسعى بها إلى السيطرة على المشاكل من جذورها ما أمكن وعدم تفاقمها لأمراض عصبية عقلية معقدة جداً.