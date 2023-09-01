سيتم بث الجزء الأخير من الجولة الموسيقية الحالية لنجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، والتي بدأت في مارس وتستمر حتى نهاية العام المقبل، هذا الخريف في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما أعلنت أول من أمس الفنانة المعتادة على تحطيم الأرقام القياسية.

وكتبت المغنية الثلاثينية التي تحقق نجاحاً تجارياً ساحقاً، عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي «جولة إيراس كانت أهم تجربة في حياتي، وأعلن بفرحة غامرة أنها ستُعرض قريباً على الشاشة الكبيرة». وسيُطرح فيلم الحفلات بعنوان «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» في 13 أكتوبر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن تعرض سلسلة قاعات السينما الأمريكية الرائدة «ايه ام سي»، التي لا تزال مثقلة بالديون، الفيلم بأربعة عروض يومياً من الخميس إلى الأحد. في الولايات المتحدة، طُرحت تذاكر هذه العروض السينمائية بأسعار غير شاملة الضرائب تبلغ 19.89 دولاراً للشخص البالغ، و13.13 دولاراً للطفل أو الشخص المسنّ، فيما وعدت سلسلة «ايه ام سي» على موقعها الإلكتروني بتعزيز خادمها «لإدارة تدفق أكبر بخمس مرات من مبيعات التذاكر العادية».

بعد ساعات قليلة من الإعلان، جرى تقديم موعد إطلاق الجزء الثاني المنتظر من فيلم الرعب الشهير «ذي إكزورسيست» بعنوان «بيليفر»، من إنتاج شركة «يونيفرسال ستوديوز»، أسبوعاً واحداً، ليصبح 6 أكتوبر بدلاً من 13.

وكتب أحد منتجي فيلم الرعب جيسون بلوم على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: «انظروا إلى ما جعلتموني أفعل. جرى تقريب موعد طرح فيلم «ذي إكزورسيست: بيليفر» إلى السادس من أكتوبر»، منهياً رسالته بوسم «تايلور تفوز».

وقد يتخذ بيع تذاكر الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة منحىً فوضوياً، كما حصل تحديداً بالنسبة لجولة تايلور سويفت، ما أرغم شركة «تيكت ماستر» العملاقة على الدفاع عن نفسها أمام الكونغرس في واشنطن بشأن ممارسات مزعومة مناهضة للمنافسة.

وأكملت الموسيقية جزءاً من جولتها في الولايات المتحدة والمكسيك، على أن تتجه أخيراً إلى كندا نوفمبر 2024. وستتوجه سويفت في محطات جولتها المقبلة إلى الأرجنتين، ثم أوروبا وآسيا وأستراليا حتى نهاية العام المقبل.

ومع 146 حفلة في الملاعب بيعت تذاكرها بالكامل، يُتوقع أن تصل إيرادات جولة تايلور سويفت، التي بدأت مسيرتها في سن مبكرة في حانة في ناشفيل (تينيسي، جنوب الولايات المتحدة)، «عاصمة» موسيقى الكانتري، إلى مليار دولار.