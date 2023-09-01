دبي نافذة معرفة وترفيه عالمية

تضيف دبي وجهات ترفيهية جديدة إلى قائمتها المدهشة من الوجهات العالمية الفريدة، التي تقدم تجارب لا تنسى للزوار والمقيمين على مدار العام. ومن هذه الوجهات التي لاقت رواجاً هذا العام، 9 وجهات متنوعة، تتصدرها مكتبة محمد بن راشد، المعلم الحضاري والثقافي الفريد، الذي يقدم مفهوماً عصرياً جديداً لفكرة المكتبة العامة وموقعها من الحياة اليومية بالنسبة للسكان، إلى جانب أنها تمثل وجهة تستقطب السياح من ذوي الاهتمامات المختلفة.

مكتبة محمد بن راشد

شيدت «المكتبة» على طول خور دبي التاريخي، وصممت على شكل المسند الخشبي المستخدم في حمل الكتب. وهي علاوة على ذلك، أكبر مكتبة في المنطقة، إذ تحتوي على كتب وموارد ثقافية وتعليمية قيمة. وهي في الحقيقة تسع مكتبات في واحدة تتميز بمواضيع مختلفة وتضم أكثر من مليون كتاب ورقي ورقمي. وإلى جانب ذلك كله، هناك معرض «ذخائر الكتب» الذي يضم مجموعة فريدة من الكتب والمخطوطات النادرة والقديمة، التي يعود بعضها إلى القرن الثالث عشر. وهو معرض تعد زيارته بحد ذاتها رحلة في عالم الثقافة والفنون.

في جانب آخر، يقع لاونج «كلاود 22» على سطح منتجع «رويال أتلانتس»، حيث يمكن لضيوف الفندق الدخول إليه حصرياً، بالإضافة إلى كبار الشخصيات والمشاهير من حول العالم. ويتيح اللاونج إطلالات لا مثيل لها على الخليج العربي ونخلة جميرا.

«نيون جالاكسي»

تضم وجهة «ريفرلاند دبي» في «دبي باركس آند ريزورتس» وجهة «نيون جالاكسي» وهي منطقة ألعاب داخلية تمتد على مساحة 860 متراً مربعاً، مصممة خصيصاً للأطفال. ويضم هذا المتنزه منزلقات رائعة ومنطقة لتسلق الحبال.

حديقة التماسيح

تقع حديقة التماسيح في دبي بالقرب من حديقة مشرف، وتبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع وتضم أكثر من 250 تمساحاً من النيل. وتتيح هذه الوجهة المناسبة للعائلات مشاهدة هذه المخلوقات الرائعة.

«بالون دبي»

يمكن للزوار التمتع بإطلالات رائعة على ساحل دبي وأفق المدينة الآسر من «بالون دبي»، وهو عبارة عن منطاد يعمل بغاز الهيليوم، ويرتفع بالضيوف وصولاً إلى 300 متر، حيث تستغرق الرحلة على متن المنطاد 10 دقائق، يشاهد خلالها الزوار أروع الإطلالات على نخلة جميرا.

آية

تعتبر آية وجهة ترفيهية مثالية لالتقاط الصور، وتقع في ردهة وافي «سيتي مول». وتبلغ مساحة هذه الوجهة العائلية الفسيحة 40 ألف قدم مربع، فيما تحيط بالزوار أصوات وأضواء وصور «الغرافيك» عالية التقنية من كل الجهات، وتشمل 12 منطقة مميزة، تسرد كل منها قصة مختلفة.

«سكاي فيوز» دبي

يقع «سكاي فيوز» دبي على ارتفاع 219.5 متراً فوق سطح الأرض، ويعد أحدث معلم سياحي يوفر إطلالات رائعة على «داون تاون دبي» وأفق المدينة. وتقع هذه التحفة المعمارية فوق فندق «العنوان سكاي فيو»، وتتألف من ثلاث مناطق تقدم تجارب استثنائية لا تنسى، وهي منصة المشاهدة والمزلقة الزجاجية وممشى الحافة.

ميناء دبي يعد ساحل المدينة الرائع من ميناء دبي في دبي مارينا واحداً من أكثر المناطق توفيراً للمشاهدات الساحرة الخلابة، حيث محطة الرحلات البحرية الأكثر تطوراً. ويملك ميناء دبي القدرة على إرساء حوالي 700 يخت وقارب فاخر، كما يضم مرفقاً للرحلات البحرية يشغل مساحة 120 ألف متر مربع مع محطتين على رصيف يبلغ طوله 910 أمتار.

مسارات حديقة مشرف

تمثل حديقة مشرف وجهة رائعة للمشي وركوب الدراجات الهوائية، حيث 20 كلم من المسارات الجبلية المخصصة لركوب الدراجات الهوائية. ويعتبر هذا المضمار الأول من نوعه في دبي، ومن المتوقع افتتاح 30 كلم إضافية قريباً.

أما محبو رياضة المشي، فيمكنهم ممارسة هوايتهم بالمشي لمسافات طويلة وسط الطبيعة على مسار يمتد لـ 10 كلم يناسب كل المستويات.