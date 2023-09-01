الوحدة يسعى للتعاقد مع زايد العامري

علمت «البيان» أن نادي الوحدة فتح خط اتصال مع نادي الجزيرة واللاعب زايد العامري، من أجل الحصول على خدمات مهاجم «فخر أبوظبي» وضمه إلى صفوف «العنابي» خلال الانتقالات الصيفية الحالية، قبل غلق باب القيد. ووضع الوحدة زايد العامري ضمن اهتماماته، إذ يسعى إلى التعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 عاماً لدعم الخط الأمامي.

يذكر أن العامري يرتبط بعقد مع الجزيرة حتى 2025 بعدما جدد النادي عقده في أغسطس من العام الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز