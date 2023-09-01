الوحدة يسعى للتعاقد مع زايد العامري
التاريخ
9/1/2023 7:11:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
علمت «البيان» أن نادي الوحدة فتح خط اتصال مع نادي الجزيرة واللاعب زايد العامري، من أجل الحصول على خدمات مهاجم «فخر أبوظبي» وضمه إلى صفوف «العنابي» خلال الانتقالات الصيفية الحالية، قبل غلق باب القيد. ووضع الوحدة زايد العامري ضمن اهتماماته، إذ يسعى إلى التعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 عاماً لدعم الخط الأمامي.
يذكر أن العامري يرتبط بعقد مع الجزيرة حتى 2025 بعدما جدد النادي عقده في أغسطس من العام الماضي.
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