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دبي تعيد تأهيل غابي جورج للدوري الإنجليزي

9/1/2023 7:11:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت غابي جورج؛ لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي، عن خضوعها لفترة تأهيل لمدة أسبوعين في دبي، أخيراً، حتى تستطيع العودة إلى الملاعب مع فريقها بداية من الدوري الإنجليزي للسيدات، الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل.

وقالت غابي، الظهير الأيسر لـ«التوفيز»، في تصريحها لصحيفة «ليفربول إيكو»: «تعرضت للإصابة مع الفريق في أوتار الركبة، ما أجبرني على إنهاء الموسم مبكراً، وعملت بجد خلال الأشهر القليلة الماضية لاستعادة لياقتي البدنية الكاملة، ذهبت إلى دبي لمدة أسبوعين وقمت ببعض عمليات إعادة التأهيل هناك، وعدت للتدريب الآن، ولعبت 3 مباريات ودية، وأنا مستعدة للموسم الجديد».

وانضمت غابي (26 عاماً)، إلى إيفرتون قادمة من مانشستر يونايتد عام 2014، وتعد من اللاعبات الأطول بقاءً في النادي، ودخلت التاريخ عام 2017، بعدما أصبحت أول لاعبة تبرم عقداً احترافياً بدوام كامل مع «التوفيز».

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