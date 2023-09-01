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«طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» 1 ديسمبر

9/1/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى الثالث منه. وتصاحب البطولة فعاليات عدة، ويمكن للجمهور الاختيار من بين تجارب عدة متنوعة للاستمتاع بالفعالية على ملعب «ذا سيفينز» بدبي خلال نهاية أسبوع حافلة بالتشويق والمنافسة. وتتضمن دورة العام 2023 من البطولة، أكبر حشد من الرياضيين والنجوم والفنانين العالميين، بالإضافة إلى أكبر تجارب الضيافة الحديثة في دبي خلال البطولة، وبأسعار تذاكر تبدأ من 425 درهماً.

وإلى جانب البطولة الرئيسية، سيكون بوسع المشجعين حضور منافسات رياضية شيّقة ومتنوعة بين فرق الهواة في الرجبي، وكرة الشبكة، والكريكيت، وفرق اللياقة وغيرها من جميع أنحاء العالم. وقد شهدت نسخة العام الماضي 2022 حضوراً عالمياً واسعاً للرياضيين المحترفين والهواة، تجاوز عددهم 5600 مشارك و420 فريقاً، من جميع المستويات والأعمار من 32 دولة، تنافسوا على أرض ملعب «ذا سيفينز».

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