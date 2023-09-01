«موسم دبي للهجن» ينطلق بـ«تمهيدي المرموم» اليوم
التاريخ
9/1/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ينطلق، اليوم، موسم نادي دبي لسباقات الهجن، الذي يستمر حتى منتصف أبريل 2024، وستكون ضربة بداية الموسم بسباق تمهيدي المرموم. ويشهد موسم نادي دبي لسباقات الهجن مع بداية العام المقبل مهرجان سمو ولي عهد دبي في الفترة من 6 يناير 2024 إلى 17 يناير 2024، الذي يعد محط ترقب وانتظار من كل ملاك الهجن في الوطن العربي.
ويسدل الستار على الموسم بمهرجان ختامي المرموم 2024، الذي ينطلق في 16 من مارس 2024 ويستمر حتى 6 أبريل 2024، ويمثل المهرجان قيمة ثابتة في عالم سباقات الهجن؛ لما له من إرث تاريخي وقيمة معنوية لدى ملاك الهجن كافة.
ووجه نادي دبي لسباقات الهجن الدعوة لكل ملاك الهجن من الدولة وخارجها للمشاركة والتسجيل في السباقات عبر تطبيق السباق الذكي، والاستفادة من الخدمات الذكية والتسهيلات المقدمة من النادي إلكترونياً.
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