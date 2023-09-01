20 حكماً يجتازون اختبار اللياقة البدنية

اجتاز الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي و19 حكماً من مختلف الدرجات اختبار اللياقة البدنية الذي أقامته لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة، أول من أمس، بإشراف مشرف اللياقة البدنية حسن عبدالله.

وخضع للاختبارات قضاة الملاعب الذين لم يتمكنوا من تأديتها الاختبار خلال معسكر الإعداد الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط الشهر الماضي، لأسباب متعددة.

يذكر أن عمار الجنيبي غاب عن إدارة مباريات أول جولتين في دوري أدنوك والجولة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بسبب عدم إجراء الاختبارات.

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