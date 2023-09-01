ليفربول يرفض بيع صلاح لاتحاد جدة
التاريخ
9/1/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
رفض ليفربول الإنجليزي عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) من نادي اتحاد جدة السعودي لضمّ مهاجمه المصري محمد صلاح، بحسب ما أفادت تقارير صحافية أمس.
وارتبط اسم صلاح مؤخراً بشائعات حيال إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.
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