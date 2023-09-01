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ليفربول يرفض بيع صلاح لاتحاد جدة

9/1/2023 7:11:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفض ليفربول الإنجليزي عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) من نادي اتحاد جدة السعودي لضمّ مهاجمه المصري محمد صلاح، بحسب ما أفادت تقارير صحافية أمس.

وارتبط اسم صلاح مؤخراً بشائعات حيال إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.

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