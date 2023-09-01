حديث المصادفة عن الأزمة السودانية

في ركن أحد المقاهي بحي الدقي بالقاهرة، كانت مجموعة من الأشقاء السودانيين يجلسون بجواري، فضولي الصحفي دفعني لمتابعة أحاديثهم، ولم لا، فأنا صحفي، وهؤلاء أبناء دولة شقيقة تعيش أزمة كبيرة؟ تجولت بين ملامحهم جميعاً، نظراتهم لم تخفِ أسى كامناً، وحالة ترقب وانتظار مدة ساعة تقريباً قضيتها بجوارهم، كانت جلستهم أشبه بغرفة متابعة لما يدور في وطنهم.

أحدهم يتحدث إلى ذويه في العاصمة الخرطوم، وآخر يفتش في هاتفه عن أخبار الحرب، وثالث يسأل أحدهم بنبرة ما بين التفاؤل والتشاؤم: هل زيارة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان إلى مصر ستكون بداية تحول للوصول إلى حلول لإيقاف الحرب الدائرة؟

وقع السؤال على مسامعي لم يكن سهلاً، فالسودان بلد له محبة عظيمة وخصوصية متفردة، شعرت بأن صاحب السؤال يتقفى أثر الأزمة، وتسكنه لهفة وشغف السماع لخبر مفرح، نعم الأوطان غالية، والتفريط فيها ليس سهلاً، والدروس ماثلة أمامنا على مر التاريخ.

تملكتني جسارة المُحب، اقتحمت جلستهم، صافحتهم جميعاً، فابتسم أحدهم وأصر على جلوسي معهم.. تعارفنا.. طلب أحدهم أن يسمع تقديري لمستقبل الحرب السودانية.

بدأ حديثي متفائلاً، قلت لهم المشهد صعب، ولكن الخروج منه ليس مستحيلاً، نحن نتحدث عن دولة مهمة ومحورية وكبيرة بحجم السودان، دولة لها اعتباراتها الجيوسياسية في القارة والمنطقة العربية والإقليم، بل في العالم كله، ومن ثم فإن استمرار الحرب ليس في مصلحة استقرار هذه الخرائط، ولا سيما أننا نعيش في عالم منهك، لا يحتمل مزيداً من الإرباك.

لا أحد ينكر نزيف الخسائر غير المسبوق الذي تعرض له السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، فكل تقارير الأمم المتحدة تحذر من وصول الأوضاع في السودان إلى درجة الكارثة، ولكن كما ذكرت لكم في بداية حديثي أن وضع حد لهذه الحرب ليس مستحيلاً.

قاطعني أحدهم متسائلاً: وما الشواهد على ذلك؟

قلت له: ما لمسته في كلمة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان في أثناء زيارته مصر يوم الثلاثاء الماضي يشير إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني يتحرك بطمأنينة تؤكد حتمية الحفاظ على السودان، وعلى مؤسساته، وأن الجيش السوداني ليس لديه نزعة للحكم، مؤكداً التزام القوات المسلحة السودانية ضمان فترة انتقالية حقيقية، ثم إجراء الاستحقاقات الدستورية والقانونية، ويختار الشعب السوداني من يمثله وفق انتخابات حرة نزيهة، ويحدد الشعب مصيره من دون أي تدخلات.

وهذه الرسائل من وجهة نظري تستحق التوقف أمامها كثيراً، ولا سيما أنها صادفت قبولاً واسعاً من الشعب السوداني، بل عدها بعضهم دعوة من البرهان إلى كل القوى السياسية السودانية للمشاركة في التوصل إلى حل يقود المشهد إلى الأمام، وهنا أرى أن البرهان وضع الجميع أمام مسؤولياته الوطنية.

بينما كنت أواصل حديثي، بدا الحرص واضحاً من الأشقاء السودانيين على الإنصات الجيد، وخاصة حينما أكدت لهم أهمية استقرار السودان وضرورة الحفاظ على أمنه القومي وعدم تركه للعواصف والأعاصير تذروه نحو هاوية التقسيم والتفتيت، فهذا البلد لا يستحق سوى الاصطفاف خلفه والعبور به إلى شاطئ الأمان، فلا يجب ولا ينبغي أن ننسى ماذا فعل ما يسمى الربيع العربي بعواصمنا العربية، لا تزال تئن من التشوهات التي طالتها بفعل الفوضى والتخريب، ولا تزال تحاول استعادة عافيتها، ومن ثم علينا جميعاً، وفي المقدمة أنتم الأشقاء السودانيون أن نتعلم من التجارب السابقة ونتكاتف من أجل الحفاظ علي هويتنا الوطنية، فكل شيء يمكن تعويضه إلا الأوطان.