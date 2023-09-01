الإنسان مستمر بالتواصل

مرت أمام عينيّ وأنا أقلب مجموعة مقالاتي التي كتبتها في تلك الفترة هذه العبارة: خلال العزلة التي خيمت على كوكب الأرض بسبب جائحة كورونا، استخدم الناس الإنترنت وتطبيقات التواصل بشكل مضاعف للتواصل مع بعضهم في المقام الأول، وللعمل والتعليم وطبعاً لقضاء وقت الفراغ في اللعب والتسلية، وقد حمدنا الله جميعنا على نعمة التكنولوجيا والإنترنت، فقد أثبت الإنسان كما هو دائماً، بأنه كائن عصي على الانقراض، وأنه أقوى دائماً من أزماته، كما أنه أقوى بإرادته وتواصله.

ولو أننا رصدنا كمية الكوارث والحروب والمصائب والنكبات التي صبت على رأس البشرية منذ أقدم الأزمنة عندما كان الإنسان لا يحميه شيء من توحش المناخ والطبيعة سوى لباس من الجلد وكهف داخل جبل وحجرين يضربهما ببعض وحتى اليوم بعد كل ما أنجزه وتحقق له، لهالنا هذا الذي مر به الإنسان: الزلازل، الفيضانات، حروب الاجتثاث، الحيوانات المفترسة، الأوبئة، الجفاف، الأسلحة الفتاكة.. وغيرها كثير، ومع ذلك فالإنسان على ضعفه وقلة حيلته صامد ومستمر لأن هذا قدره أولاً، ولأنه الكائن الوحيد الذي يقاوم بالتعاون مع غيره.

هذا يعني أنه وإن كان قد عبر الأزمة الأخيرة مستعيناً بالتكنولوجيا، إلا أن ذلك لا يعني أنه إذا تعطلت التكنولوجيا سيضيع ويتخبط وتنتهي حياته، أو أنه سيتحلل وينقرض وهو جالس في بيته يرتجف من الخوف. إن الإنسان بقدر ما تفقده الكارثة قدرته على التماسك للحظة، إلا أنه سريعاً ما يستعيد سيطرته على الموقف ويبحث فيما حوله عن المخارج، لقد منح الإنسان قلباً محباً للحياة، وعقلاً أخرجه من كل تلك الكوارث التي مر بها.

إنني أصاب بالعجب حين يحاول البعض سلب هذه النعمة العظمى من الإنسان وتحويله إلى مجرد فرد في قطيع عليه ألا يفكر ولا ينظر إلا إلى حيث يوجهه قائد القطيع، وأننا محاطون بتكنولوجيا القطيع الشديدة التأثير، والتي تريدنا أن نكون (حبة في مسبحتها) لا نفكر، لا نعترض، لا ننتقد، ولا نتواصل، بينما التواصل هو ما حفظ حياتنا حتى اللحظة.