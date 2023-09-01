العودة للمدارس

أوجه هذه الرسالة إلى المجتمع الرياضي مع عودة المدارس ، فالقطاع المدرسي واحد من أهم القطاعات المجتمعية، ونتوقف هنا عند الجانب التخصصي لنا الرياضة، حيث إن الرياضة المدرسية هي الأساس التي تبني عليها الدول في طريقها إلى التقدم نحو منصات التتويج في الدورات الأولمبية التي نعتبرها هي المحك الحقيقي للرياضة عالمياً، ونتوقع خطوات بناءة من وزارة التربية والتعليم التي يقودها معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وهو في الوقت نفسه رئيس الهيئة العامة للرياضة ، فنحن أمام مرحلة مهمة ويجب التشجيع على المزيد من العمل والاستمرار في خدمة الرياضة من ناحية الوعي وزيادة نشر ثقافة الرياضة المدرسية.

ومن هنا أدعو إلى التحرك والنشاط وإيجاد بعض الحلول بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية ، خاصة وأن مجلسها يمثل جيلاً جديداً يحمل فكراً متقدماً ومتطوراً ، ونحن نثق أنهم سيعملون مع كل الجهات التي ستدعم مسيرة الرياضة المدرسية بعد.

لا بد أن نضع الأولويات من أجل إبراز مواهب الطلبة وإمكاناتهم، ونضع جوائز تشجيعية وتحفيزية ، مع ضرورة اتباع المؤسسات الاتحادية الأسلوب العلمي في وضع خططها الاستراتيجية فيجب أن تكون رياضتنا المدرسية مدخلاً فعلياً لإعداد الفرد الرياضي، القادر على تحقيق الإنجاز الرياضي للوطن.. والله من وراء القصد