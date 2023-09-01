«البريكس» وتشكّل النظام العالمي

عند وقوع حدث مهم على الساحة الدولية، خصوصاً إذا كان أحد أطرافه من الدول الكبرى المؤثرة والفاعلة في النظام الدولي، يتوقع الكثير أن النظام العالمي قد تغير أو بدأت التغييرات التي ستعلن عن نظام دولي جديد قريباً، لكن عند الحديث عن تغير النظام الدولي وتشكل نظام جديد مختلف عن النظام الحالي، لابد من النظر للتحولات والتفاعلات السياسية والاقتصادية وكل العوامل الدولية الأخرى بنظرة تحليلية علمية بعيداً عن الحالة العاطفية والرغبة الشخصية والآمال والأمنيات والمعتقدات الفكرية والأيديولوجية.

بعد اجتماع قادة مجموعة «البريكس» الأخير الذي عقد في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 حتى 24 من شهر أغسطس الماضي، أعلنت المجموعة عن دعوة 6 دول للانضمام إلى عضويتها اعتباراً من بداية يناير 2024 منها 3 دول عربية هي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وإذا نظرنا إلى الأعضاء الستة الجدد في مجموعة «البريكس»، سنجد أنهم يمثلون قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية أي أنهم يمثلون دول جنوب العالم، وهنا من يرى أن «البريكس» سيجمع دول الجنوب في مواجهة دول الشمال (الدول الغربية) المسيطرة حقيقة على النظام الدولي الحالي تحت قيادة أمريكية، كما أن الأعضاء الجدد يمتلكون اقتصادات قوية بالإضافة إلى الاحتياطيات التي يمتلكونها من الطاقة خصوصاً الإمارات والسعودية، وهذا يعطي قوة وتأثيراً للمجموعة .

وقد ذكرت في المقال السابق أن «البريكس» بأعضائه الحاليين وأعضائه الجدد، سيسعون إلى تحويله مستقبلاً إلى (منظمة توازن سياسي واقتصادي) ضمن العلاقات الدولية، حيث تسعى الدول غير الراضية عن النظام الدولي الحالي إلى إصلاحه وإعادة تشكيله بما يحقق المساواة والعدالة لكل الدول والشعوب، بالإضافة إلى تقليل الضغوط والاستغلال الغربي للدول الأخرى من خلال منظمات النظام الحالي.

في الجانب الآخر، المراقبون والمفكرون والمحللون السياسيون يرون من خلال متابعتهم للتغيرات والتفاعلات الدولية ودراستها وتحليلها أن النظام الدولي يمر بمرحلة انتقال من نظام القطبية الأحادية، إلى نظام دولي جديد حتى الآن لم تتضح صورته ولم تعلم ملامحه، وهنا لابد من الإشارة إلى أن النظام العالمي يتشكل بناءً على معطيات وتطورات عالمية وتفاعلات دولية معقدة.

من الواضح أن هناك مؤشرات وأحداثاً عالمية تعطي انطباعات على قرب نهاية عصر الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي ما يعني ولادة وتشكل نظام دولي جديد، من هذه المؤشرات تكتل مجموعة «بريكس» الذي سيضم مع بداية العام 2024 أحد عشر عضواً يمثلون قوة بشرية هائلة (الصين والهند) واقتصادات قوية ومصادر للطاقة (الإمارات والسعودية).

بناءً على العديد من التحليلات والتوقعات السياسية للمفكرين والمحللين السياسيين يرون أن النظام الدولي القادم لن يكون أحادي القطبية؟ النظام الدولي بشكله التقليدي كما هو معروف إما أن يكون أحادي القطبية أو ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب.

وفي مقال سابق لي، طرحت التساؤل التالي: هل سيكون النظام العالمي الجديد نظاماً غير تقليدي؟ كأن يكون نظاماً عالمياً قارياً متعدد الأقطاب، بحيث يكون كل قطب يمثل تكتلاً ومجموعة من الدول، كأن يتكون من القطب الأنجلوسكسوني بزعامة أمريكية والقطب الأوروبي بزعامة فرنسية ألمانية والقطب الآسيوي بزعامة صينية، بالإضافة إلى قوى إقليمية وهنا أضيف تساؤلاً آخر في حال كان النظام العالمي غير تقليدي هل سيكون تكتل البريكس أحد الأقطاب.