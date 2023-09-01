بوتين يجتمع بشي قريباً ..ويلتقي أردوغان الاثنين

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أنه سيجتمع قريباً مع نظيره الصيني شي جين بينغ، لبحث جملة أمور، بينها: تطوير الروابط الإنسانية، فيما يستقبل بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، بعد غدٍ، بحسب ما أعلن الكرملين.

وفي التفاصيل، قال بوتين، خلال درس مفتوح تحت عنوان «الحديث حول الأهم»: «قريباً جداً سيكون لدينا حدث، سنعقد اجتماعاً مع رئيس جمهورية الصين. يناديني بصديقه، ويسعدني أن أسميه صديقي، لأنه شخص يعمل الكثير من أجل تطوير الروابط والعلاقات الروسية الصينية، في مختلف المجالات»، بحسب وكالة «سبوتنيك»، الروسية، للأنباء.

تطوير العلاقات

وأضاف بوتين: «نتطلع إلى تطوير العلاقات والروابط الروسية الصينية، وسنناقش معه بالتأكيد ما يمكن القيام به في هذا الاتجاه، في اتجاه تطوير الاتصالات الإنسانية». وكانت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلت الثلاثاء الماضي، عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، قولها، إن بوتين وافق على دعوة من شي جين بينغ لحضور منتدى «الحزام والطريق» أكتوبر المقبل في الصين.

في الأثناء، أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن القمة الروسية التركية ستجرى في سوتشي بعد غدٍ.

وصرح بيسكوف لصحافيين، «بالطبع، ستجري مباحثات، يوم 4 سبتمبر الجاري، في سوتشي»، بحسب ما أوردت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وكانت أنقرة قد أعلنت أن الزعيمين سوف يبحثان خلال اللقاء، مدى إمكانية إحياء «اتفاق الحبوب».

تأكيد وإعلان

ويأتي تأكيد زيارة أردوغان بعيد إعلان كييف إبحار سفينتين إضافيتين، وفق وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، الذي قال إن «سفينتين تبحران عبر الممر المؤقت من مرافئ أوكرانيا على البحر الأسود إلى البوسفور».

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أول من أمس، إنه أرسل لروسيا «مجموعة من المقترحات المحددة»، التي تستهدف إحياء «اتفاق الحبوب».

وقال دبلوماسي روسي، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن رسالة غوتيريس إلى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، «لا تحمل أي جديد». يشار إلى أن روسيا انسحبت من «اتفاق الحبوب»، يوليو الماضي، بعد عام من توسط الأمم المتحدة، وتركيا في إبرامه، وعزت موسكو الانسحاب للعقوبات الغربية التي تعرقل صادراتها من الأغذية، والأسمدة، كما ذكرت أنه لا يجري إرسال ما يكفي من الحبوب إلى الدول الفقيرة.

ويتجلى هدف «اتفاق الحبوب» في مواجهة أزمة غذائية عالمية، قالت عنها الأمم المتحدة، إنها تفاقمت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، منذ اندلاعها فبراير 2022.

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