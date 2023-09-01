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مرشح المعارضة في الغابون: الانقلاب مجرد مسرحية

9/1/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتبر مرشح المعارضة في الغابون، ألبير أوندو أوسا، أمس، أن انقلاب العسكر على الرئيس علي بونغو، «لم يكن سوى مؤامرة» من جانب عائلة الرئيس للاحتفاظ بالسلطة.

وفي التفاصيل، اتهم أوسا عائلة بونغو بتدبير الانقلاب، حتى يحتفظوا بالسلطة في الغابون، الدولة الغنية بالنفط، وسط غربي أفريقيا، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

وأضاف أوسا أن الطغمة العسكرية الحاكمة في الغابون، لم تشارك فعلياً في انقلاب، إنما في «ثورة قصر»، حتى تبقى عائلة بونغو في السلطة.

وبهذه التصريحات، وفق مراقبين، ينوّه مرشح المعارضة في الغابون، إلى أن الانقلاب العسكري كان «مجرد مسرحية»، يقودها في الخفاء أفراد من عائلة بونغو، تطبيقاً لنظرية المؤامرة المعروفة.

في السياق، دعا حزب المعارضة الرئيس في الغابون، «البديل 2023»، المجتمع الدولي، إلى الضغط على المجلس العسكري في ليبرفيل، وحضه على إعادة السلطة للمدنيين.

وصرحت ألكسندرا بانغا الناطق باسم زعيم الحزب ألبرت أوندو أوسا، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «نتمنى وقوف المجتمع الدولي في صف النظام الجمهوري، والديمقراطي في الغابون من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين».

في الأثناء، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التكتل «يرفض أي استيلاء على السلطة بالقوة في الغابون»، وإنه «يجب حل التحديات التي تواجهه وفق مبادئ سيادة القانون، والنظام الدستوري، والديمقراطية. سلام البلاد وازدهارها وكذلك الاستقرار الإقليمي يتوقف على ذلك».

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي «يتقاسم المخاوف الجدية» بشأن الطريقة التي جرت بها الانتخابات، داعياً إلى «حوار شامل، وحقيقي».

وفي واشنطن، أكد البيت الأبيض أنه لا زال يسعى إلى «حلول دبلوماسية قادرة على الصمود» للأوضاع في الغابون والنيجر.

جاء التأكيد على لسان الناطق باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي.

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