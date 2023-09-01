روسيا تسيطر على مواقع رئيسة قرب كوبيانسك

أعلنت روسيا، أمس، سيطرتها على مواقع رئيسة على مرتفعات قرب مدينة كوبيانسك شرقي أوكرانيا، وهي جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة، فيما أعلنت تدميرها مسيّرات أوكرانية خلال أسبوع، وصرحت كييف بأن الهجوم بمسيّرات على مطار «بسكوف» نفذ من الداخل الروسي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية على «تليغرام»، أنه «في اتجاه كوبيانسك، تحسن الموقع التكتيكي للوحدات التابعة لقوات الغرب عبر السيطرة على مواقع رئيسة على مرتفعات».

وتعزز موسكو وجودها العسكري، لاستعادة السيطرة على قطاع كوبيانسك الذي سيطرت عليه كييف العام الماضي.

فيما نوّهت السلطات الإقليمية الأوكرانية إلى ضربات طالت مدن بوروفا، وكوبيانسك، وكيسليفكا، التي تعرضت لقصف بالمدفعية والهاون. وقالت الناطق باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني، إيليا ييفلاش، إن روسيا حشدت 45 ألفاً من جنودها.

وأكد الجيش الروسي إحرازه تقدماً في المنطقة، فيما أقرت نائب وزير الدفاع الأوكراني، غانا ماليار، بحصول معارك شرسة جداً في منطقة كوبيانسك خلال الأيام الأخيرة.

في الأثناء، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إسقاطها 281 مسيّرة أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، بينها 29 فوق مناطق غربي روسيا، فيما أفادت أوكرانيا بأن هجوم المسيّرات على مطار «بسكوف»، شمال غربي روسيا، الذي أدى إلى اتلاف عدة طائرات نقل، نفذ من داخل الأراضي الروسية.

وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، عبر «تليغرام»، إن «المسيّرات التي استخدمت لشن هجوم على قاعدة «كريستي» الجوية في بسكوف، أطلقت من داخل روسيا»، وأضاف «أصيبت أربع طائرات عسكرية شحن روسية من طراز «إيل 76»، نتيجة الهجوم».

وصرح بودانوف، في مقابلة مع موقع «ذي وور زون»، «ننشط في الأراضي الروسية». وبحسب الموقع، رفض المسؤول الكشف عمّا إذا كانت العملية نفذها رجاله أم روس يعملون لحساب كييف. واكتفى بالقول: «تم تدمير طائرتين عسكريتين روسيتين وإلحاق أضرار بطائرتين أخريين».

ورداً على سؤال حول الموقع الذي انطلقت منه المسيّرات، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن «خبراء عسكريين يعملون على تحديد مسار الطائرات دون طيار، لاتخاذ التدابير اللازمة، لتفادي تكرار هذه الحوادث». ورفض بيسكوف التعليق على المزاعم الأوكرانية، وأحال بدلاً من ذلك الأسئلة إلى وزارة الدفاع.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أمس، أن الولايات المتحدة لاحظت «تقدماً ملحوظاً للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعات الـ72 الأخيرة».وقال كيربي، إنّ «انتقاد (بلد) شريك وصديق يحاول التقدم وسط ظروف دامية، ورهيبة، وعنيفة، هذا الأمر فعلاً ليس مفيداً» (في إشارة إلى الانتقادات الأخيرة للهجوم الأوكراني المضاد في الصحافة الأمريكية).

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