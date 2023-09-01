ملف الأموال المنهوبة في تونس يعود إلى الواجهة

عاد ملف الأموال المنهوبة إلى صدارة الاهتمام الرسمي والشعبي في تونس، مع تأكيد خاص على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية في هذا الاتجاه.

وأبرز الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، بقصر قرطاج ضرورة أن يكون شعار سفراء تونس خلال عملهم، «الدفاع عن مصالح تونس واستقلال قرارها في كل محفل وفي كل مقام»،ودعا إلى تكثيف العمل الدبلوماسي، لاسترجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة في الخارج.

وترجح مؤسسات رقابية ومنها منظمة الشفافية المالية التونسية أن يبلغ حجم الأموال المنهوبة 23 مليار دولار، لكن الفشل في إتمام الإجراءات القانونية حال دون الحصول على أحكام نهائية باستعادة تلك الأموال.

ومما زاد في تعقيد المسألة، أن آخر أجل لتقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج انتهى أول من أمس.

وقال الرئيس التونسي إن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن، ودعا إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 يناير 2011، مشيراً إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال، وفق تقديره.

وأشارت أوساط تونسية لـ«البيان» أن حكم الإخوان أدى خلال السنوات الماضية إلى إفشال جهود استعادة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، كما أضرّ بالأملاك المصادرة، ودفع بالبلاد إلى المزيد من الفساد المالي والإداري عبر ابتزاز رجال الأعمال وتعطيل القوانين وسوء التصرف في المال العام.

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