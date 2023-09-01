ماذا بعد الاندفاعة الدبلوماسية متعددة الوجوه باتجاه لبنان؟

في ظل اندفاعة دبلوماسية متعددة الوجوه على خطوط دولية خرقت الجمود المتمرس بالرئاسة الأولى على أبواب الشهر الـ11 من الشغور في سدتها، وبدت بمثابة ظاهرة في تزامن محطاتها، تشابكت أولويات المتابعات اللبنانية، في الساعات الأخيرة، وذلك بدءاً من زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين لبيروت، مروراً بما كان عليه المشهد في نيويورك، حيث صوّت مجلس الأمن على قرار تمديد ولاية عمل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» عاماً إضافياً، ووصولاً إلى زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان لبيروت آتياً من دمشق. أما على مسافة أيام، فسيصل الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى بيروت في زيارة ذات مهمة صعبة، ومفادها خلق توافق داخلي على رئيس جديد للجمهورية، عبر حوار يطلقه في النصف الثاني من الشهر الجاري.

ومن بيروت إلى نيويورك، اختلطت بعض الاستحقاقات ببعضها الآخر، ولا سيما استحقاقَي الانتخابات الرئاسية وتمديد عمل «يونيفيل عاماً جديداً، فيما كانت لافتة إطلالة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بدعوته رؤساء الكتل النيابية وممثليها إلى حوار في المجلس النيابي، لمدة أقصاها 7 أيام، على أن يليه الذهاب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية.

أما في نيويورك، فمدد مجلس الأمن ولاية «يونيفيل» لسنة جديدة، بغالبية 13 صوتاً مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، مع ما يعنيه الأمر من كون هذا القرار دشن مرحلة جديدة من عمل القوة الدولية، إذ كرس لعديدها البالغ نحو 10 آلاف جندي حرية التنقل والعمل لتنفيذ القرار 1701. علماً أن القرار، الذي تضمن تأكيداً على عدم حاجة «يونيفيل» إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهامها، ورخّص لها العمل بشكل مستقل، لاحظ بنداً أساسياً طالب به لبنان، ويتعلق بقيام «يونيفيل» بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.

دبلوماسية بين حدّيْن

وأتى هذا التمديد بين حدّيْن دبلوماسيين، إذ في تزامن لافت، اجتمعت واشنطن وطهران على أرض لبنان. فوسط الملفات المتشعبة، نفطياً واقتصادياً وسياسياً، وفي زمن الشغور المستمر، حل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين في زيارة تنقيب سياسي وحدودي ونفطي، على بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت. الأول طبع زيارته باللقاءات السياسية والتقنية الهادفة إلى مواكبة انطلاق التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية من جهة، ووضع الحجر الأساس لمسألة الحدود البرية مع إسرائيل من ناحية أخرى. أما أهداف لقاءات رأس الخارجية الإيرانية، فلخصتها مصادر مواكبة بأنها تصب في خانة دعم الحلول المتفق عليها للملف الرئاسي، التي تنبع من الداخل.

وفيما أطلق هوكشتاين ما يمكن تسميته بدايات الحديث عن حل لما يعرف بالنقاط البرية المتحفظ عليها بين لبنان وإسرائيل، وهي أصلاً 13، ظهرت منذ عملية ترسيم الخط الأزرق التي خاضها لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2000، فإن على الجانب الآخر عن أن تخفيف التوتر على الحدود البرية اللبنانية- الإسرائيلية، بعدما انتهى التوتر البحري مع إنجاز الترسيم في 27 أكتوبر الماضي، هو ما يبحث عنه هوكشتاين والإدارة الأمريكية.

وما بين المشهدين، فإن ثمة تساؤلات تطرح، ومفادها: كيف سيتم «تسييل» هذا النشاط الدبلوماسي في الخانة اللبنانية؟ وهل تفرض هذه التطورات تسوية ما، لا تزال ملامحها غير واضحة، وتنتظر أيام الشهر الجاري وما بعد زيارة لودريان لبيروت، والمتوقعة بين 10 و12 من الجاري؟ علماً أن الأخير كان خير التناقضات اللبنانية بين أمرين: إما الانخراط في ما سماه «حوار الفرصة الأخيرة» لكسر جدار التعطيل، وإما أن يدخل لبنان مدار التخلي الدولي عنه، وتركه متخبطاً في أزمة لا نهاية لها، ومفتوحة على سيناريوهات كارثية.

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