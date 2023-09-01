أنور قرقاش: الدبلوماسية الإماراتية عالمية

أنور قرقاش: الدبلوماسية الإماراتية عالمية
التاريخ
9/1/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، فاعلية دبلوماسية دولة الإمارات على الساحة العالمية. وأشاد بجهود البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لاسيما في مجلس الأمن ، خاصة أن البعثة لعبت دوراً محورياً في حركة وفاعلية الدبلوماسية الإماراتية أمام المجتمع الدولي.
وكتب معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس، «مجدداً نرى الدبلوماسية الإماراتية تتحرك بكل فاعلية على الساحة العالمية من خلال دورها في مجلس الأمن».
وأضاف معاليه قرقاش: «نسعى دائماً أن نكون جسراً للاستقرار والسلام، مستندين إلى مبادئ، وقيم متجذرة في سياستنا الخارجية، وقناعتنا بأن التواصل، وبيان الحجة، وقوة المنطق، السبيل الأفضل لبناء الجسور وترميمها».
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