Saturday, 02 September 2023 03:43 GMT

أنور قرقاش: الدبلوماسية الإماراتية عالمية

9/1/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، فاعلية دبلوماسية دولة الإمارات على الساحة العالمية. وأشاد بجهود البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لاسيما في مجلس الأمن ، خاصة أن البعثة لعبت دوراً محورياً في حركة وفاعلية الدبلوماسية الإماراتية أمام المجتمع الدولي.

وكتب معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس، «مجدداً نرى الدبلوماسية الإماراتية تتحرك بكل فاعلية على الساحة العالمية من خلال دورها في مجلس الأمن».

وأضاف معاليه قرقاش: «نسعى دائماً أن نكون جسراً للاستقرار والسلام، مستندين إلى مبادئ، وقيم متجذرة في سياستنا الخارجية، وقناعتنا بأن التواصل، وبيان الحجة، وقوة المنطق، السبيل الأفضل لبناء الجسور وترميمها».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01092023000110011019ID1106997450

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث