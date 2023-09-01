أنور قرقاش: الدبلوماسية الإماراتية عالمية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، فاعلية دبلوماسية دولة الإمارات على الساحة العالمية. وأشاد بجهود البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لاسيما في مجلس الأمن ، خاصة أن البعثة لعبت دوراً محورياً في حركة وفاعلية الدبلوماسية الإماراتية أمام المجتمع الدولي.

وكتب معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس، «مجدداً نرى الدبلوماسية الإماراتية تتحرك بكل فاعلية على الساحة العالمية من خلال دورها في مجلس الأمن».

وأضاف معاليه قرقاش: «نسعى دائماً أن نكون جسراً للاستقرار والسلام، مستندين إلى مبادئ، وقيم متجذرة في سياستنا الخارجية، وقناعتنا بأن التواصل، وبيان الحجة، وقوة المنطق، السبيل الأفضل لبناء الجسور وترميمها».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز