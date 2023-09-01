«سوشي سامبا» يضيف باقة نكهات منعشة إلى قائمة طعامه

يدعو مطعم سوشي سامبا دبي ضيوفه للانطلاق في رحلة استثنائية إلى عالم الطهي مع إضافات جديدة لا تقاوم إلى قائمة طعامه. ويقع مطعم سوشي سامبا في الطابق 51 من منتجع سانت ريجيس دبي، نخلة جميرا، ويطرح سبعة أطباق جديدة وفريدة في قائمة طعامه المتميّزة ليختبر ضيوفه تجربة لا مثيل لها، حيث تتلاقى روح الابتكار مع الشغف الكبير بالطهي، تحت إشراف مدير الطهي الشيف كيونغ سو مون، يتخطّى فريق الطهي الحدود في عالم النكهات ليضفي على كلّ طبق لمسة رائعة من التفنن، ما يعزز بدوره التنوّع في قائمة سوشي سامبا.

يكمن مصدر الإلهام وراء هذه الابتكارات الجديدة في المزج الفريد بين تأثيرات مختلفة من المطابخ اليابانية والبرازيلية والبيروفية، والنتيجة لقيمات تدغدغ الحواس بدءاً من الأطايب المعزّزة بالكمأة وصولاً إلى أطباق اللانغوستين والسلطعون الكبير الغنية بالنكهات الحلوة الآسرة.

ويقدّم المطعم طبق تارتار سامبا اللذيذ، فهو عبارة عن مزيج طازج من السلمون والتونة والسمك الأبيض مع صلصة المايونيز المنعشة بالروكوتو. دغدغ براعم ذوقك بهذا المزيج الساحر الذي يأتي على شكل لفائف من أوراق الشيسو المنعشة مع نفحة من النوري.

كما يقدم طبق سيفيتشي الشبوط بالكمأة الذي يوازن بشكل مثالي ما بين قوام لُقَم الشبوط الرقيقة ونكهة ليتشي دي تيغري الغنية المعززة بالكمأة، وهذا الطبق يقدم مع البطاطا الحلوة والبصل الأحمر، فتكشف كل لقمة عن تناغم آسر ما بين القوامات الرائعة والنكهات اللذيذة.

كما يقدم طبق سيفيتشي موريازي بثمار البحر المبهر الذي يجمع ما بين الجمبري والإسقالوب والأخطبوط مع صلصة ليتشي دي تيغري الغنية.

ويرتقي مطعم سوشي سامبا بالسلطات إلى مستوى جديد من التميز، بحيث يقدم سلطة البالميتو المشوي مع النكهات، إذ تحتوي على الكينوا والأرز الأسود مع الفوريكاكي والبالميتو وصلصة اليوزوكوشو.

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