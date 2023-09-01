«رولز رويس» تكشف عن «لا روز نوار»

كشفت رولز رويس عن «لا روز نوار»؛ إحدى سيارات كوتشبيلد الأكثر تقدماً.

وقال أليكس إينيس، رئيس قسم التصميم في كوتشبيلد لدى رولز رويس موتور كارز: «استوحيت «لا روز نوار» من شكل وردة الباكارا السوداء المخملية التي تعبق بأريج قوي وتنمو في فرنسا. تنبض بتلات هذه الوردة باللون الرمّاني الداكن الذي يبدو أسود في الفيء، ويتحوّل إلى لون أحمر متلألئ حالما يلامسه نور الشمس.

وقد شكّل هذان اللونان معاً درجات الألوان التي ارتكزت عليها السيارة، بحيث أطلقت على اللون الأحمر تسمية «True Love»، أي الحب الحقيقي، في إشارة إلى النفحة الرومانسية التي أراد العميلان إضفاءها على هذه السيارة. أما اللون الأغمق، فقد أطلقت عليه تسمية «Mystery»، أي الغموض، المستوحاة من طبيعة الوردة الغامضة التي يبدو وكأنّها تُغيّر لونها عندما ننظر إليها من زوايا مختلفة.

ويحاكي هذا العمل الفني المعقّد بتلات الوردة المتساقطة، إذ تم ابتكاره باستخدام 1603 قطعة من مثلثات فينير خشبية سوداء، فهو يمتدّ من اللوحة الخلفية مروراً بالأبواب ووصولاً إلى اللوحة الأمامية الكبيرة، ويتألّف من 1070 قطعة متماثلة تماماً، تتخلّلها 533 قطعة حمراء غير متماثلة ترمز إلى بتلات الورد.

كما طُلي الهيكل الخارجي بلون «True Love» الأحمر اللامع، الذي يبدو وكأنّه يغيّر لونه بحسب زاوية الرؤية، أسوة بوردة الباكارا السوداء. وبهدف تحقيق هذا الاختلاف اللوني الغني، دأب خبراء طلي الأسطح على تطوير تقنية طلاء جديدة تماماً تطلّب إتقانها 150 محاولة.

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