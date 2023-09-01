النفط يرتفع بدعم شح الإمدادات

ارتفع خام القياس العالمي «برنت» فوق 87 دولاراً أمس، بدعم شح الإمدادات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى أكتوبر.

وارتفع خام برنت حوالي 3% الأسبوع الماضي في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5%.

وخلال التداولات صعد برنت 98 سنتاً أو نحو 1.1% إلى 87.81 دولاراً ، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 95 سنتاً، أو ما يعادل 1.1% إلى 84.58 دولاراً للبرميل.

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