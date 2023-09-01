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73 % قفزة سنوية في حسابات المستثمرين بسوق دبي المالي

9/1/2023 7:11:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفز عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي خلال أغسطس الماضي بـ 73 % ووصلت إلى 4295 حساباً، مقارنة بنحو 2484 حساباً جديداً في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 1811 حساباً جديداً.

وارتفع عدد حسابات المستثمرين الجديدة في سوق دبي المالي بـ20.3 % مقارنة مع 3570 حساباً خلال يوليو الماضي، ما يؤكد مواصلة السوق لجذب مستثمرين جدد.

وتعد هذه النسبة من الارتفاعات في الحسابات الجديدة في سوق دبي ضمن الأعلى خليجياً خلال أغسطس، الأمر الذي يعزز من فرص جذب سوق دبي مزيداً من المستثمرين في الأشهر المقبلة.

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