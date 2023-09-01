بيانات البطالة تدعم مؤشرات «وول ستريت»

فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على ارتفاع، أمس، بعد أن أظهر تقرير ارتفاع معدل البطالة في أغسطس وتباطؤ نمو الأجور، ما يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 154.33 نقطة أو 0.44 % إلى 34876.24 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 22.94 نقطة أو 0.51% إلى 4530.60 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك 95.00 نقطة أو 0.68 % إلى 14129.96 نقطة عند .

واستقرت الأسهم الأوروبية، مع معادلة الدعم الذي قدمته أسهم شركات الطاقة والتعدين لأثر الضغوط من أداء ضعيف لسهمي أوروبيس الألمانية لإنتاج النحاس بعد تحذير بشأن الأرباح، وفولكسفاجن إثر خفض لتوصية السهم. وخلال التداولات، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 457.9 نقطة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2% مع هبوط سهم أوروبيس 18% بعد أن قالت أكبر شركة لإنتاج النحاس في أوروبا إنها لن تحقق الأرباح التي توقعتها للعام بأكمله. لكن أسهم قطاع التعدين ارتفعت 0.7% بعد رصد زيادة في معظم أسعار المعادن الأساسية.

وأنهى مؤشر توبكس الياباني التعاملات عند أعلى مستوى في 33 عاماً، إذ حقق مكاسب كبيرة مع سعي المستثمرين لاقتناص صفقات رابحة واقتناء أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، في حين قاد المكاسب سهم مجموعة سوني وأسهم القطاع المالي. وصعد توبكس 0.76% إلى 2349.75 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يوليو 1990. وتقدم المؤشر 3.7% خلال الأسبوع، وهي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر 2022.

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