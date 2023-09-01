11 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 11 مليار درهم؛ إذ شهدت الدائرة خلال أسبوع تسجيل 2538 مبايعة بقيمة 6.69 مليارات درهم، منها 236 مبايعة للأراضي بقيمة 1.82 مليار درهم و2302 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.87 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة وتليها مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة وتليها مبايعة بقيمة 104.03 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 310.15 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 55.38 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 135.97 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات وتلتها مبايعة بقيمة 47.6 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 226 مبايعة بقيمة 219.86 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 213 مبايعة بقيمة 322 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 193 مبايعة بقيمة 391.65 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.1 مليارات درهم منها 88 رهن أراضٍ بقيمة 1.09 مليار درهم و426 رهن فلل وشقق بقيمة 2.01 مليار درهم، وكان أهمها في منطقة الوصل بقيمة 746.16 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 171 هبة بقيمة 1.2 مليار درهم وكان أهمها في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 202.36 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 184.96 مليون درهم.

التقرير اليومي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم إذ شهدت الدائرة في آخر أيام الأسبوع، تسجيل 336 مبايعة بقيمة 987.98 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 260 مليون درهم و284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 727.98 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وتليها مبايعة بقيمة 19.58 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وتليها مبايعة بقيمة 16.21 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة. وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 113.08 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7.89 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا أهم المبايعات وتلتها مبايعة بقيمة 15.04 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 15.04 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 47.39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 125.62 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 28.58 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 61.36 مليون درهم منها 7 رهون أراضٍ بقيمة 18.61 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 42.75 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 6.57 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 6.45 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 312.37 مليون درهم وكان أهمها في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 95.33 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 85.9 مليون درهم.

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