نشر معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مقالًا مطوّلًا عبر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، تناول فيه بالتفصيل أهمية تكنولوجيا التجارة في إطلاق حقبة جديدة لحركة مبادلات التجارة الدولية.

وجاء في المقال: «هناك ثلاثة تدفقات تميز التجارة الدولية: تبادل المنتج أو الخدمة، والمعلومات، والدفع، وعلى مر التاريخ، أحدثت التكنولوجيات الجديدة ثورة في واحد أو أكثر من أشكال التبادل هذه، ما أدى إلى نمو التجارة وتنويعها، وتشمل الأمثلة البارزة النقل بالحاويات، وبطاقة الائتمان، وربما الأبرز، الإنترنت».

وأضاف الزيودي في مقاله: «اليوم، مدعومًا بجيل جديد من التطبيقات التي يطلق عليها اسم TradeTech، من المتوقع أن يتقدم هذا القطاع مرة أخرى، فوفقًا لدراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والخدمات الرقمية، والمستندات الرقمية، وشبكات الجيل الخامس، هي التقنيات التي سيكون لها التأثير الأكثر فورية على التجارة، وفي الوقت نفسه، سيتم دمج الروبوتات والواقع الافتراضي والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي على المدى المتوسط».

مجالات

واستعرض الزيودي مجالات تطور تقنيات «تريد تيك»، معتقدًا أن أدوات TradeTech يمكن أن تحدث ثورة في السنوات المقبلة، ومجالات تطور التقنية هي: إدارة سلسلة التوريد، الامتثال التجاري، تبادل المعلومات والرقمنة، وتمويل التجارة والسيولة.

وفيما يتعلق بإدارة سلسلة التوريد قال: «بينما نواصل التغلب على الاضطرابات التي أحدثها عصر (كوفيد19)، فمن الواضح أن الأدوات القادرة على التنبؤ والتكيف في الوقت الفعلي يمكن أن تساعدنا في معالجة ديناميكيات التجارة العالمية، فعلى سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي توقع ومعالجة مشكلات سلسلة التوريد، وتسهيل إدارة المخاطر في التخليص الجمركي واقتراح التوجيه الأمثل».

وأشار إلى أن نشر تقنية Blockchain يمكن أن يسهل تمويل التجارة، خصوصًا للاعبين الصغار، ما سيؤدي إلى تحسين الكفاءات وفتح الوصول إلى نظام التجارة العالمي، وفي الوقت نفسه، يمكن لتطبيقات إنترنت الأشياء أن تساعد في إدارة المستودعات وتحسين الخدمات اللوجستية في الوقت المناسب وتقليل استهلاك الطاقة.

وفي الامتثال التجاري أوضح أن «هذا العالم التجاري المتزايد التعقيد أصبح جاهزًا للتكامل التكنولوجي»، مؤكدًا ضرورة الحاجة لفهم متطور للأطراف المقابلة المشاركة في الصفقة لضمان عدم وقوع البورصة تحت طائلة العقوبات أو قيود التصدير، مشددًا على أن «النظام التجاري العالمي يحتاج إلى التبسيط وإلى قدر أكبر من الشفافية».

وأوضح أنه في مجال تبادل المعلومات والرقمنة، فإن التجارة تعتمد على طبقات متعددة من تبادل المعلومات: بين الشركات، والأعمال التجارية والعملاء، والشركات والحكومة، والحكومات في جميع أنحاء العالم، مضيفًا: «من شأن الرقمنة البسيطة، باستخدام معايير البيانات القابلة للتبديل وواجهات برمجة التطبيقات، تمكين المعلومات من التدفق بين الشركات والسلطات والمؤسسات المالية على أساس آمن وبناء على الطلب».

وفي ما يتعلق بتمويل التجارة والسيولة، قال الزيودي إنه «في السنوات الأخيرة، شهدنا استثمارات كبيرة في تطبيقات مثل الدفاتر الموزعة والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يساعد في بناء القاعدة التكنولوجية القادرة على قيادة عصر جديد من التجارة العالمية».

فجوة

واستعرض معالي وزير دولة للتجارة الخارجية بيانات بنك التنمية الآسيوي، التي تشير إلى وجود فجوة في التمويل التجاري تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، وهي فجوة تمنع الشركات الصغيرة، خصوصًا تلك الموجودة في العالم النامي، من الوصول إلى فرص التجارة العالمية، مشددًا على أن التغلب على هذه الفجوة من خلال الحلول التكنولوجية مثل blockchain، سيمكّن الشركات الصغيرة من العمل على تحسين عمليات الموافقة، وإزالة مخاطر المدفوعات عبر الحدود والحد من الاحتيال.

وأضاف في مقاله: «يُظهر الموقع الريادي لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية، كيف يمكن للأسواق القابلة للتشغيل البيني حل تحديات الهوية الرقمية عند تقاطع التجارة والتمويل والدفع». واستطرد: «كانت هناك علامات مشجعة على أن اللوائح تواكب هذه التطورات التكنولوجية، إن اعتماد القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل من قبل سوق أبوظبي العالمي في عام 2021، والمملكة المتحدة في عام 2023، قد بدأ في التغلب على العقبات القانونية التي تحول دون رقمنة الوثائق والعمليات التجارية بشكل كامل».

مخاطر

واستعرض الزيودي تقرير مخاطر التجارة العالمية 2023، الذي شمل أكثر من 500 من قادة الأعمال العالميين من جميع أنحاء العالم، وأجرته وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، تم تحديد تطوير ونشر وحوكمة التكنولوجيا الجديدة باعتبارها أكبر التحديات التي تواجه التجارة متعددة الأطراف.

وأردف: «على وجه الخصوص، قال 63 % من المشاركين إن التقدم التكنولوجي السريع الذي يتطلب التكيف سيكون له تأثير عالٍ أو عالٍ جدًا أو عالٍ للغاية على التجارة العالمية، وأشارت نسبة مماثلة إلى أن تدفقات البيانات عبر الحدود والقضايا المرتبطة بخصوصية البيانات وحماية الملكية الفكرية والأمن الرقمي هي من بين أهم المخاطر».

وأضاف: «في يناير من 2022، تعاونت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مع المنتدى العالمي الاقتصادي لإطلاق مبادرة TradeTech التي ستبدأ في معالجة العديد من هذه القضايا، فهو يجمع بين المبتكرين والمستثمرين لتسريع نشر حلول TradeTech وإنشاء بيئة اختبار تنظيمية لتحسين اندماجهم في سلاسل التوريد العالمية، والهدف ليس فقط جعل التجارة أكثر كفاءة، بل أيضًا أكثر سهولة وشفافية».

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