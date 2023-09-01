تفوق أداء مؤشر سوق دبي المالي خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري على مؤشرين في بورصة «وول ستريت» الأمريكية حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز «إس آند بي» بنحو 17 % بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» 4.7 % في حين قفز مؤشر ناسداك بنحو 35 %.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي 22.4 % أو 746.8 نقطة خلال 8 أشهر، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة نهاية العام الماضي وصولاً إلى 4082.87 نقطة في آخر جلسات أغسطس الماضي.

وحقق سوق دبي الأداء الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، أول 8 أشهر مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والنتائج القوية للشركات والمصارف.

وخالف سوق دبي اتجاه مؤشرات أسواق الخليج التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء في ثمانية الأشهر الأولى ، إذ تراجعت بورصة الكويت 5.2 %، وبورصة قطر 4.5 %، وسوق أبوظبي 3.9 %، وبورصة مسقط 1.2 %، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 9.7 %، وبورصة البحرين 3 %.

وتعزز أداء سوق دبي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أغسطس بصعود أسهم الخليج للملاحة 648 % ومصرف عجمان 126 %، وبنك الإمارات دبي الوطني 25.7 % وإعمار العقارية 20 % وديوا 11.5 %، وإعمار للتطوير 53.5 % وتيكوم 18.5 % والعربية للطيران 40 % وسالك 43.5 % ودبي للاستثمار 15.5 % وإمباور 43 %. واستحوذ إعمار العقارية على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 13.8 مليار درهم، والإمارات دبي الوطني جاذباً 6.25 مليارات درهم، ومصرف عجمان بنحو 5.14 مليارات درهم، ودبي الإسلامي 4.8 مليارات درهم.

نمو الطلب

وأضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 335 مليار درهم لرأس مالها السوقي خلال الأشهر الثمانية الأولى ، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليونات درهم نهاية العام الماضي إلى 3.54 تريليونات آخر جلسات أغسطس الماضي، منها 2.855 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و685.3 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

وسجلت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة قوية في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 بنحو 290.4 مليار درهم، توزعت بواقع 222.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و68.1 مليار درهم في سوق دبي ، فيما جرى التداول على نحو 80.4 مليار سهم منها 40.5 مليار سهم في سوق أبوظبي و39.9 مليار سهم في سوق دبي، عبر تنفيذ أكثر من 3.6 ملايين صفقة في السوقين.

عمليات مكثفة

على المستوى الأسبوعي، حققت الأسهم المحلية مكاسب قاربت 6.5 مليارات درهم في 5 جلسات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.534 تريليونات درهم نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية وصولاً إلى 3.540 تريليونات درهم نهاية جلسة أمس. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة 6.7 مليارات درهم الأسبوع الماضي منها 5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.74 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 1.67 مليار سهم، عبر تنفيذ 97.6 ألف صفقة.

سوق دبي

وفي أثناء الأسبوع، صعدت في سوق دبي أسهم دبي الوطنية للتأمين 3 %، وإعمار العقارية 2.6 %، وإعمار للتطوير 1.8 %، وإمباور 1.5 %، وأمانات القابضة 1 %، وزاد ديوا 0.7 % وتبريد 0.5 %، والخليج للملاحة 0.43 % وسالك 0.33 %. واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أثناء الأسبوع بنحو 355.3 مليون درهم، وتلاه «إعمار العقارية» بسيولة 341.3 مليون درهم ثم «مصرف عجمان» جاذباً 169.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9786.63 نقطة، مرتفعاً بـ0.22 % في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بسيولة 1.09 مليار درهم في أسبوع، وتلاه «ملتيبلاي» جاذباً 593.3 مليون درهم ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 569.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي في أسبوع أسهم أي دي سي كوربوريشن 21.8 % وعُمان والإمارات للاستثمار 15.5 % ورابكو للاستثمار 7.8 %، وبنك أم القيوين الوطني 5 % والجرافات البحرية 4.6 %. وزاد العالمية القابضة 1.6 %، وأمريكانا للمطاعم 4.5 % والصير للمعدات 2.4 % وإيزي ليس 4.1 % والشارقة الإسلامي 2.5 %، وبالمز الرياضية 1.9 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.6 % وبنك رأس الخيمة الوطني 3.5 %.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.18 % عند 4090 نقطة،أمس فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.24 % إلى 9786.63 نقطة.

وواصل سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» تصدر تداولات سوق دبي المالي، مسجلين سيولة بقيمة 59.2 مليون درهم في ختام جلسة أمس، وأغلق السهمان عند سعر 7.08 و16.7 درهماً على التوالي. وارتفعت في سوق دبي نهاية الجلسة أسهم الإمارات دبي الوطني 2.1 %، وبنك السلام - البحرين 1.7 %، والاتحاد العقارية 1.5 %، وديوا 1.2 %، وأملاك للتمويل 1 %. وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أي دي سي كوربوريشن 14.6 %، وأسمنت الفجيرة 5.1 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.7 %، وملتيبلاي 3.7 %، وكيو القابضة 1.3 %.

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