الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني 11 الجاري

تبدأ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مرحلة جديدة اعتباراً من اليوم بإعلان اللجنة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين النهائية، حيث سيلعب المرشحون الدور الأكبر خلال فترة الـ30 يوماً المقبلة، التي ستبدأ الاثنين المقبل، بإعلان الضوابط والشروط المحددة لتنظيم الحملات الدعائية، والمقرر انطلاقها في 11 سبتمبر الجاري، وتتواصل حتى 3 أكتوبر المقبل، الذي سيشهد نهاية فترة الحملات الدعائية للمرشحين على مستوى إمارات الدولة.

إجراءات

وتتوالى الإجراءات الانتخابية، خلال هذه الفترة، إذ حددت اللجنة الوطنية للانتخابات تاريخ 25 و26 سبتمبر الجاري كموعد نهائي يجوز فيه لمن يرغب من المرشحين طلب سحب ترشحه والخروج من السباق الانتخابي، تليها في 27 و28 سبتمبر فترة اختيار المرشح وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حيث يقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص.

ويحق لـ398 ألفاً و879 مواطناً ومواطنة، وهم أعضاء الهيئات الانتخابية في مختلف إمارات الدولة، التصويت خلال أيام الاقتراع الثلاثة، حيث ستقام الأولى يوم 4 أكتوبر والثانية في 6 أكتوبر والثالثة في 7 أكتوبر.

قوائم

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة الوطنية للانتخابات من دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وحسب التوزيع الجغرافي لها 126779 عضواً في إمارة أبوظبي، و73181 عضواً في إمارة دبي و72946 عضواً في إمارة الشارقة و12600 عضو في إمارة عجمان، و7577عضواً في إمارة أم القيوين، و62197 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و43599 عضواً في إمارة الفجيرة.

إعلان

وبإعلان اللجنة في 28 أغسطس الماضي، عدم تلقيها أي طعون على القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2023 والبالغ عددهم 309 مرشحين من جميع إمارات الدولة منهم 128 من النساء، فإن المتوقع أن تصدر اللجنة غداً قراراً باعتماد الأسماء الأولية في القوائم النهائية للمرشحين.

وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بجميع المرشحين الاطلاع على القواعد والأحكام المتعلقة بالانتخابات، خصوصاً المتعلقة بالحملات الانتخابية، وذلك لضمان سيرها وفقاً لما قررته التعليمات التنفيذية للانتخابات.

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