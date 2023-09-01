تأجيل عودة النيادي بسبب الأحوال الجوية

تترقب الإمارات عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض، التي تأجلت بسبب الأحوال الجوية؛ إذ أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، إرجاء عودة النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية بسبب ظروف الطقس.

ووفقاً لما أكدته وكالة ناسا وشركة سبيس إكس فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة دراجون عن المحطة لن يكون قبل يوم غدٍ، على أن يكون الهبوط إلى الأرض بعد غدٍ، وفقاً لظروف الطقس، وذلك بعد أن تحدد سابقاً «3 سبتمبر 08:30 إلى 10:30 صباحاً وصول الكبسولة دراغون ونزولها إلى مياه الأطلسي».

تجارب

وشارك النيادي خلال هذه المهمة التي امتدت لـ6 أشهر، في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، منها زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي ستفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات وحول العالم.

ونظم مركز محمد بن راشد للفضاء سلسلة «لقاء من الفضاء»، التي تحدث خلالها النيادي إلى أكثر من 10 آلاف شخص ما بين طلاب ومحبين للفضاء من جميع أنحاء الإمارات.

وتعتبر عودة النيادي المرتقبة إلى الأرض، إنجازاً كبيراً للإمارات في مجال الفضاء، كونها ستعزز مكانتها في مجال العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب المساهمة في تطوير القطاع الفضائي والابتكار، كما تلهم الشباب وتعزز الروح الوطنية والتعاون الدولي في سبيل تحقيق التقدم والتطور الشامل، إذ يمثل النيادي مصدر إلهام للشباب الإماراتي والعربي، ويشجعهم على متابعة شغفهم في مجالات العلوم والفضاء، ويعزز هذا الدور الإيجابي روح المغامرة والاكتشاف لدى الشباب ويدعم تطور المواهب.

فخر واعتزاز

وتعد الرحلة مصدر فخر واعتزاز لكل عربي ومعيار تفوق عالمياً، حيث تمكنت الإرادة والعزيمة الوطنية والقومية العلمية والمعرفية للقيادة الرشيدة من تحقيق ليس فقط التميز في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بل وتحقيق السبق على جميع المراكز العلمية والعملية الفضائية العالمية المتقدمة في هذه الميادين، والتي مضى على تأسيسها والعمل على إنجاز مختلف أشكال العمل في ميادين الفضاء والفلك عشرات السنين وبنفقات وموازنات مفتوحة.

طموح

وقالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، «بعد مضي ستة أشهر من انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية، يعود إلينا رائد الفضاء سلطان النيادي، حاملاً طموح زايد بفخر واعتزاز، ومحققاً إنجازاً كبيراً يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ليسطر بداية فصل جديد عنوانه تطوير وتعزيز اقتصاد مبني على المعرفة من منطلق رؤية نحن الإمارات 2031 ورؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة».

وتابعت: خلال هذه الفترة، أسهم سلطان النيادي في تنفيذ العديد من التجارب العلمية المتقدمة، التي ستشكل إضافة حقيقية لمسارنا البحثي والتطويري في مجال الفضاء، وستسهم في دعم واستدامة الحضارة الإنسانية، موضحة أن هذه الرحلة لم تكن مجرد مهمة للفضاء، بل كانت رحلة نحو تحقيق الأحلام وتجاوز الحدود لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية بقوة على خريطة الفضاء العالمية.

إلهام جديد

وأضافت: «بعودته سالماً إلى أرض الوطن، يحمل سلطان معه إلهاماً جديداً وخبرة كبيرة ينقلها للأجيال القادمة ولكل من يطمح لتحقيق أحلامه في ميادين العلم والاستكشاف، لتشكل هذه المهمة لحظة تاريخية لدولة الإمارات وللعالم العربي بأسره». واختتمت «فخورون بسلطان النيادي وإنجازاته الكبيرة على متن محطة الفضاء الدولية، وسنواصل رحلتنا نحو كشف أسرار الكون بسواعد كوادرنا الشابة في جميع المجالات والعلوم المتعلقة بالفضاء نحو تحقيق طموحات وتطلعات القيادة في الميادين العالمية للبحث والابتكار».

وقال سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: نهنئ أنفسنا وشعب دولة الإمارات وفريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء بهذه الخطوة الرائدة والإنجاز الكبير، والتي تجسدت فيها رؤية الإمارات التي تسير على درب التميز والريادة، مضيفاً إن دولة الإمارات تخطو اليوم خطوات كبيرة وملهمة للمنطقة والعالم في قطاع الفضاء من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات، حيث تم الإعلان، أخيراً، عن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المشروع العلمي الأكثر تقدماً وطموحاً على جميع الصعد.

وأوضح أن سلطان النيادي لم يكن يمثل نفسه فقط، بل يحمل على عاتقه آمال وطموحات وطن، وطن يرى في كل فرد من أبنائه قوة وإمكانية لتحقيق العظمة، واليوم نجد أنفسنا لا نحتفل فقط بإنجاز فردي، لكن بإنجاز وطني عظيم، في رسالة تؤكد للعالم بأكمله أن دولة الإمارات قادرة على النجاح والتميز بشبابها وطموحها، والوصول إلى أعماق الكون وكشف أسرارها للإنسانية برؤية واستراتيجية مستدامة ترسخ مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً في قطاع الفضاء.

تطور علمي

بدوره، أشار أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أن العودة المرتقبة لرائد الفضاء الإماراتي إلى الأرض، من على متن محطة الفضاء الدولية تتوج التقدم السريع الذي تحققه الإمارات في مجال ريادة الفضاء عقب إنجاز هذه المهمة التي امتدت لـ6 أشهر في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، ما يمثل إنجازاً متميزاً جديداً تحققه الدولة يظهر مدى تطورها العلمي ووصولها إلى مستوى أكثر الدول تقدماً على مستوى العالم من خلال ريادة الفضاء.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز نقلة نوعية كبيرة في مسار تطور الإمارات وتقدمها السريع إلى تحقيق الصدارة العالمية في كل المجالات بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة وقدرتها على استشراف المستقبل والتخطيط له مسبقاً لتعزيز دور الدولة والمنطقة عموماً في مسيرة التقدم الإنساني، مضيفاً: لذلك نشعر بالفخر الكبير بهذا الإنجاز الرائد، ونبارك للقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بوصول الدولة إلى هذه المكانة الرفيعة بين كل دول العالم، متطلعين إلى استمرار التقدم في كل المجالات لتظل الإمارات نبراساً يقتدي به الجميع على طريق النهوض والتميز.

مكانة دولية

من جهته، قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: فخورون بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، والذي يعزز مكانة دولتنا عالمياً ويلهم الشباب الإماراتي والعربي لمواصلة التطلع نحو السماء والتحدي، ويؤكد رمزية الحدود التي نكسرها باستمرار.

وأضاف: هذا الإنجاز تذكير لنا جميعاً بأن العزيمة والإرادة مصدر إلهامنا وقوتنا لتحقيق أهدافنا، متغلبين على التحديات التي نواجهها، لنثبت يوماً بعد يوم للعالم أن الإرادة الإنسانية يمكنها تحقيق المستحيل، وأن حدود الإمكانات تمتد أبعد مما نتوقع.

ولفت إلى أن عودة سلطان النيادي لا تشكل إنجازاً في ميدان وقطاع الفضاء فحسب، بل تمثل شاهداً على عزيمة وإصرار الكوادر الإماراتية على التفوق والتميز، وتحقيق المستحيل وتجاوز الحدود في جميع المجالات والقطاعات والتخصصات، إلى جانب نقل هذه الخبرات جيلاً بعد جيل لتستمر معهم حضارتنا وتفوقنا ونهضتنا العربية والإنسانية.

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