حمد الشرقي: كريم العراقي أحد أعمدة قصيدة الشعر العربي

عبّر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة عن حزنه الشديد لرحيل الشاعر العربي الكبير كريم العراقي الذي وافته المنية في أبوظبي أمس.

وقال سموه: «غيب الموت أحد أبرز شعراء العصر الحديث، وأحد أعمدة قصيدة الشعر العربي الشاعر الكبير كريم العراقي الذي استطاع التأسيس لمدرسة شعرية راقية راسماً صوراً عبر اللغة قل نظيرها.. سيظل كريم العراقي على الدوام مرجعاً ثرياً لكل محبي الشعر وستظل قصائده تعلن عن الغائب الحاضر بيننا كما أعلنت في السابق عن موهبة شعرية عظيمة.. كل العزاء لأهله ومحبيه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

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