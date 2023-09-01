بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقيتي تعزية إلى أخيهما صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، عبّرا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.

تعزية

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.

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