حاكما عجمان والفجيرة يعزيان سلطان عُمان في وفاة رحمة البوسعيدية
التاريخ
9/1/2023 7:11:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقيتي تعزية إلى أخيهما صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، عبّرا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية.
تعزية
كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN01092023000110011019ID1106997437
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.