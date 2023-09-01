غاب عن المنطقة الفنية لأندية دوري أدنوك للمحترفين في انطلاقة موسم 2023 - 2024، المدربون العرب وللموسم الثاني على التوالي، في الوقت الذي يتواجد فيه المدربان المواطنان عبدالعزيز العنبري مع خورفكان، ومحمد الجالبوت مع الإمارات، وبات غياب المدرب العربي عن دورينا لغزاً يحتاج إلى تفسير، ويرى البعض أن المدرب العربي، تحول إلى «مدرب إنقاذ» تستعين به الأندية في أوقات معينة للخروج بفرقها من مواقف صعبة، كما حدث في موسم 2022 - 2023، عندما استعان ناديا البطائح والظفرة بالترتيب، بالمدربين المغربييْن سعيد شخيت وبدر الدين الإدريسي، ويبرر هؤلاء ذلك بخلو الساحة العربية من الخبرات الكبيرة في عالم التدريب عكس السنوات الماضية، إلى جانب رغبة إدارات أندية المحترفين في تجنب مواجهة غضب الجماهير إذا لم تتعاقد مع الأسماء الفنية الرنانة، وتمسك الأندية العربية الأخرى، بمدربيها المحليين المتميزين.

مدرب طوارئ

ويرى راكان جاسم العجمي لاعب نادي الجزيرة السابق، أن هناك أكثر من سبب حوّل المدرب العربي إلى مدرب «طوارئ»، ويتم اللجوء إليه وقت الأزمات فقط، وأول تلك الأسباب، يرجع إلى غياب ثقة إدارات الأندية بكفاءته التدريبية لتولي المسؤولية مع انطلاقة الموسم، وتقوم بالتالي بالتعاقد مع المدرب الأجنبي، اعتقاداً منها بأنه الأصلح فقط، لقيادة الفريق بعد إنفاق ميزانيات ضخمة للتعاقد مع محترفين ولاعبين مقيمين أجانب.







راكان العجمي: أغلب الأندية تعتقد أن المدرب الأجنبي دائماً الأفضل

وقال: «تملك البلدان العربية، العديد من الخبرات التدريبية الكبيرة، ومنها بالطبع الإمارات، ويتم التعاقد معهم لتولي تدريب أندية في الدرجات الأولى والثانية، وليس المحترفين إلا ما ندر، لأن أغلب الأندية لا تثق فيهم اعتقاداً منها أن المدرب الأجنبي دائماً الأفضل، بصرف النظر عن السيرة الذاتية لبعضهم، والتي لا يوجد فيها أي نقاط مضيئة، وحتى عندما يتم تولي تدريب كفاءة وطنية أو عربية للتدريب، لا يتم الصبر عليها، وتتم إقالتها ربما مع أول تعثر، وفي الوقت نفسه، يتم الصبر على المدربين الأجانب طويلاً، وتمنح لهم امتيازات وإمكانات أفضل وأكبر من المدربين العرب والمواطنين».

وتابع: «من الأسباب أيضاً، إهمال عدد من المدربين العرب لأنفسهم، بعدم الحصول على الخبرات التدريبية اللازمة للتطوير سواء بالمعايشة الخارجية لمدربين آخرين أو بالحصول على دورات تدريبية متقدمة، كما أن المدرب العربي الجيد، لا يخرج من بلده، وتتمسك به الأندية والمنتخبات الوطنية، مثلما يحدث في مصر وتونس والمغرب والجزائر، ومن الصعب أن تتخلى تلك الدول عن المدربين المتميزين لديها، والذين يطلبون رواتب عالية ربما تتجاوز المدرب الأجنبي حال قبولهم العمل في خارج بلدهم، وأضف إلى ذلك، رغبة أغلب إدارات أندية المحترفين، بالتعاقد مع مدرب أجنبي، لحماية نفسها من ضغوط الغضب الجماهيري».

غياب الثقة

يرى المدرب الوطني ناصر حسين، أن هناك غياب ثقة بالمدرب العربي من أغلب إدارات أندية دوري أدنوك للمحترفين، ولذا يتم اللجوء مباشرة إلى المدرب الأجنبي، وقال: «الغريب في الأمر، أن عدداً من المدربين الأجانب العاملين في منطقة الخليج، يمرون على العديد من الأندية دون تحقيق أي نجاح، ومع هذا يجدون فرص عمل أخرى، وتفتح لهم الأبواب، وينتهي الأمر برحيلهم وسط الموسم بسبب رحيلهم نفسه من الأندية الأخرى، ويتم في هذه الحالة اللجوء إلى المدرب العربي أو الوطني، للقيام بمهمة إنقاذ».

وأضاف: «أرى أن غياب الساحة العربية من المدربين أصحاب الخبرات المتميزة في الوقت الحاضر، من أسباب غيابهم عن دوري أدنوك للمحترفين، ومن وجهة نظري الشخصية، يجب على أنديتنا عند التعاقد مع الأجهزة الفنية، البحث عن المدرب صاحب الرؤية المستقبلية، والشخصية القوية الطموحة، بصرف النظر عن جنسيته سواء أكانت أجنبية أم عربية أم إماراتية، لأن مثل تلك الشخصيات من المدربين قادرة على النجاح في أي وقت ومسابقة».

وأكمل: «للأسف يتم دائماً التعامل مع المدرب العربي أو الوطني، بعقود وامتيازات أقل مما يحصل عليه المدرب الأجنبي، وفي سنوات سابقة، عمل العديد من المدربين العرب مع الكرة الإماراتية، وساهموا في تطورها، ولكنهم الآن أصبحوا عملة نادرة ليس في الكرة الإماراتية فقط، ولكن أيضاً، في باقي الدوريات العربية الأخرى، ولم نعد نرى مدربين عرب كثر في دوريات خارج بلدهم، وأصبح السائد حالياً، التعاقد مع المدربين الأجانب بصرف النظر عن تاريخ بعضهم المعروف جيداً لدى الجميع بعدم النجاح».

قناعة وضغوط

من جانبه، يرى المدرب السوداني فوزي التعايشة، أن كرة القدم ليست بالجنسية، وأن المدرب يجب أن يتم اختياره وفقاً لتميزه، ولكن عدم الثقة والقناعة بالكفاءات العربية، وراء غياب القيادة الفنية العربية خارج الخطوط لأندية دوري أدنوك للمحترفين، ويتم اللجوء إليها فور التعرض لأزمات فنية تستدعي تدخلاً للإنقاذ، وقال: «هناك قناعة لدى الكثيرين بأن المدرب الأجنبي أفضل، وهذا الأمر في كل الدوريات العربية، وليس الدوري الإماراتي فقط، وهو الأمر الذي يقلل من الثقة بالمدرب الوطني أو العربي».







فوزي التعايشة: الإدارات تحاول تجنب الضغوط الجماهيرية والإعلامية

وأضاف: «في الكثير من الأحيان، يكون هناك مدرب عربي أفضل من الأجنبي، ويجب أن تتخلص إدارات الأندية العربية، من الفكرة المسيطرة على عقول الجميع، بضرورة التعاقد مع مدربين أجانب، للهروب من الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي يمكن أن تتعرض لها حال التعثر مع قيادة فنية وطنية أو عربية، ولذا يكون المدرب الأجنبي أفضل لتجنب اللوم».

وأوضح: «لكن هذا لا يمنع أن بعض الأندية، ترى أن المدربين المواطنين والعرب أفضل، لأنهم الأقدر والأسرع على توصيل المعلومة للاعبين على نحو سريع وواضح، وليس عن طريق مساعد أو مترجم، إلى جانب معرفته الكاملة بطبيعة اللاعب العربي، ويبقى المدرب الوطني أو العربي مظلوماً، وينتظر الحصول على فرصة في نصف الموسم أو مع أندية الدرجات الأدنى من المحترفين».

تطوير ودراسات

أما المصري حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق، فيرى أن المدرب العربي، يتحمل الكثير من أسباب عدم التواجد في دوري أدنوك للمحترفين، بقوله: «للأسف، كثير من المدربين العرب (كسالى)، ولا يسعون إلى تطوير مستوياتهم المهني، ويكتفي بالوصول إلى حد معين من الفكر التدريبي، على الرغم أن التدريب علم دائم التطور ولا يتوقف عند حد معين، ويشهد تجديداً دائماً، ولكن هذا لا يعني عدم وجود كفاءات تدريبية عربية كبيرة، ومنها على سبيل المثال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب في كأس العالم في قطر 2022، والذي كان واضحاً امتلاكه لخبرات كبيرة ومتطورة جمعها على مدار سنوات عمله».

حسن جعفر: «الكسل» في السعي إلى التطوير سر توقف الطموح

وأكمل: «لعل من الأسباب التي تبعد أغلب المدربين العرب عن العمل في السنوات الأخيرة، امتلاك بعضهم لعاطفة الحب والكراهية، وتحكمها في مسيرة عمله، ولذا تفضل الأندية التعاقد مع المدرب الأجنبي، لأن معظمهم يفصل بين العاطفة ومصلحة الفريق، إلى جانب أن الجماهير تطالب أنديتها دائماً، بالتعاقد مع أفضل اللاعبين والمدربين، ووجود المدرب الأجنبي، يحمي الإدارات من الجماهير الغاضبة حال تعثر النتائج».

بداية الغياب

بدأ غياب المدرب العربي في الموسم الماضي 2022 - 2023، للمرة الأولى في دوري المحترفين منذ النسخة الأولى موسم 2008 - 2009، مع تواجد المدرب الوطني العنبري، وحيداً في قيادة خورفكان، وفي قائمة مدربي أندية المحترفين الـ14، في الوقت الذي كان موسم 2021 - 2022، الأكثر حضوراً للمدرب العربي وقت انطلاقة مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بتواجد 3 مدربين عرب، وهم: التونسي فتحي العبيدي مع العروبة، والمغربي طارق السكتيوي مع الإمارات، والسوري محمد قويض مع الظفرة، إلى جانب وجود الثنائي الوطني مهدي علي مع شباب الأهلي، وعبد العزيز العنبري مع الشارقة.

وعلى مدار المواسم الماضية كان المدرب العربي حاضراً بقوة في دوري المحترفين، ومن أبرز المدربين العرب الذين عملوا مع الكرة الإماراتية، التونسيون يوسف الزواوي، سمير جويلي، فوزي البنزرتي، فتحي الجبالي، غازي الغرايري، نور الدين العبيدي وجلال قادري، العراقيان عبدالوهاب عبدالقادر وعدنان حمد، والمصريون أحمد عبدالحليم، أيمن الرمادي وطارق العشري، والجزائريان عبدالحق بن شيخة ومجيد بوقرة، والسوري نزار محروس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز