توفر دبي كل الأساليب والتقنيات العصرية التي تسهم في إثراء صناعة المحتوى، ووفرت كل الاستراتيجيات والعوامل التي تسهم في تميزها في هذا المجال، من بينها تشجيع صناع المحتوى على استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تميز محتواهم وسهولة أعمالهم حتى الوصول إلى أعلى مستويات التقدم والنجاح.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، أن دبي ضمن احتضانها للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تسعى إلى تعزيز التميز في مجال صناعة المحتوى، إذ أطلقت «بودفست دبي»، ضمن أكبر تجمع للبودكاسترز في المنطقة، بحضور صنّاع المحتوى الصوتي والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى المؤسسات الإقليمية المتخصصة في صناعة المحتوى الصوتي، مشيرة إلى أن «بودفست دبي» هو إحدى المبادرات التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لريادة الإمارة في المجالات كافة.

وأضافت: يواكب «بودفست دبي» منذ إطلاقه نمو وتطور صناعة المحتوى الصوتي الآخذة في الازدهار عالمياً، ويبحث سبل توسيع نطاقها وتعزيز مردودها الإيجابي في المنطقة، فالهدف الأول والأخير من هذه المساعي هو تعزيز قدرات الإعلام في المنطقة ودعم صناع المحتوى لمواكبة التطلعات المستقبلية.

وتابعت: خلال السنوات الثلاث الماضية نجح بودفست دبي في دعم العديد من صناع المحتوى الصوتي، كما عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية المعنية بصناعة «البودكاست»، وجهز النادي مقره ببنية تحتية داعمة لبث وإنتاج مثل هذا المحتوى، بهدف دعم المواهب وصناع المحتوى الصوتي، إضافة إلى المساحة التي يفردها النادي سنوياً لجميع المشاركين للإدلاء بأفكارهم وتصوراتهم حول واقع ومستقبل صناعة المحتوى الصوتي أو «البودكاست» في المنطقة العربية، وقد نفذت العديد من هذه المشاريع والأفكار، وهذا الحراك في مجمله أسهم بلا شك في تطوير صناعة «البودكاست» في المنطقة العربية.

وقالت: دبي مدينة عيونها دائماً على المستقبل، ولها دور حيوي على مستوى العالم بوصفها مركزاً رائداً للتوجهات الرقمية المستقبلية، ووجهة مؤثرة في تطوير الإعلام والمحتوى العربي، في الوقت الذي تشير فيه الإحصاءات إلى أن قطاع «البودكاست» في العالم يشهد نمواً لافتاً تقدّر قيمته بالمليارات، حيث تشير توقعات شركة «ذا بيزنس ريسرتش كومباني» العالمية للدراسات إلى بلوغ قيمة هذا القطاع الإعلامي ما يزيد على 66 مليار دولار حول العالم بحلول عام 2027، وبنسبة نمو سنوية تصل إلى 26.5 %؛ لذا كانت دبي من أوائل المدن العربية التي تبنت ودعمت هذه الصناعة من خلال رصد المقومات اللازمة لتحفيز نمو المحتوى الصوتي وتوسيع نطاق متابعيه، بما يسهم بقوة في النهوض بهذا الشكل الإعلامي الجديد، فضلاً عن ضرورة العمل على تعزيز الوجود العربي فيه من خلال محتوى رفيع الجودة ذي مردود إيجابي على المجتمعات العربية، وأهمية العمل على إيجاد مساحة أكبر لنمو صناعة المحتوى في العالم العربي.

وتابعت: تعتبر دبي مقراً إقليمياً لكبرى الشركات المعنية بصناعة المحتوى الإعلامي والصوتي، واجتماع أهم صُنّاع «البودكاست» في دبي، وحرصهم على المشاركة في نقاش مهني هدفه الارتقاء بالقطاع يعكس مدى الثقة في ريادة دبي في مجال الإعلام الرقمي وإسهامها الإيجابي في تشكيل مستقبله.

بدوره، أوضح صانع المحتوى الإماراتي سيف الذهب أن الذكاء الاصطناعي وفّر أدوات مختلفة لعملية صناعة المحتوى، واختصر الوقت كثيراً على مبدعي هذا المجال، فبعد أن كانت صناعة موضوع ما تستغرق وقتاً وجهداً أكبر، باتت مع التقنيات الحديثة التي توفرها دبي أكثر سهولة وتحتاج إلى وقت أقل، وبات من السهل على أي شخص أن يصبح صانع محتوى.

وأكد أن دبي وفرت البنية التحتية لصناع المحتوى، وأيضاً للمسؤولين عن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبفضل التقنيات الموجودة في الإمارة زاد عدد صناع المحتوى، وزادت الأدوات التي يستخدمونها.