«أسرار عالم الخيل»، العنوان الأنسب للحوار الذي أجرته «البيان» مع عبدالله الحمادي مدرب خيول إسطبلات العجبان، الذي أجاب خلاله عن الأسئلة التي يطرحها عشاق الخيل، عن كيفية التدريب والتحضيرات التي تتم للموسم الجديد، وهل هنالك عائد مالي مجزٍ للمدربين، وما التقييم العالمي للمدرب الإماراتي في المحافل العالمية، وسر الإنجازات الخارجية، وكيف يتم مقابلة الصرف المالي المرتفع على الخيول، ونوع الغذاء الذي تقدمه الإسطبلات، وغيرها من الاستفسارات التي أجاب عنها الحمادي في حوار مختلف:



بداية كيف ترى مهنة مدرب الخيل؟



مهنة صعبة لأن هنالك اهتمام متعاظم بالخيول، حيث يجب أن تعمل بشكل مستمر وأن تكافح من أجل بلوغ منصات التتويج، التدريب في القدرة تحديداً أصعب من السباق نفسه، أما في أوروبا الوضع مختلف بعض الشيء ولا توجد الدرجة نفسها من الصعوبة أو ضغوط مشابهة.



هل مدرب خيول القدرة يدرب خيول السرعة أيضاً أم أن هنالك تخصصاً؟



غالبية المدربين المواطنين يجمعون بين الاثنين للخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها، أما في بعض الدول قد يكون الوضع مختلفاً، خصوصاً أن هنالك من يهتم بسباقات السرعة فقط.



وما هو موقع المدرب الإماراتي وتقييمه عالمياً؟



هو الأول على مستوى العالم في تدريب سباقات القدرة، عندما تحكم على شخص فإن ذلك لا يكون بالانطباع وإنما بالنتائج، ونتائجنا تتحدث عن الإنجازات التي حققها المدرب الإماراتي في المحافل العالمية، نحن الأفضل وفرساننا الأفضل، والفضل في ذلك يعود إلى القيادة الرشيدة التي تدعم الفروسية مادياً ومعنوياً وتوفر كل الاحتياجات، وقد استفدنا من كل أنواع الدعم ونجحنا في التفوق على آخرين، فكل مدرب يشارك عالمياً يحقق النجاح، ومن أسباب التميز في المحافل العالمية اجتهاد الفارس الإماراتي وارتباطه القوي برياضة الفروسية، لدينا في الدولة العديد من الفرسان المميزين الذين يمتلكون خبرة كبيرة اكتسبوها من السباقات القوية التي يتم تنظيمها محلياً، أما على مستوى سباقات السرعة فإن مشاركات مدربينا الخارجية محدودة، لذلك لا يمكن الحكم عليها لكنها أيضاً مصحوبة بالإنجازات.



هل تتقاضون مرتبات مجزية؟



ليس لدينا مرتبات، مدربو الخيول يعملون من دون تعاقدات، ويتم الاتفاق على نسبة من الجوائز في السباقات التي يشارك فيها الخيل الذي يشرف المدرب على تدريبه، والنسبة تختلف من إسطبل إلى آخر، في سباقات القدرة هنالك من يتقاضى 30 % وآخرون 20 %، وفي بعض الإسطبلات تصل النسبة إلى 50 %، أما في السرعة فإن النسبة تكون 10 أو 15 %، عموماً ليس هنالك شيء ثابت، ولا ننسى أن هنالك إكراميات من أصحاب السمو الشيوخ والتي يقدمونها عند الفوز، ويأتي ذلك كجزء من الدعم الكبير لرياضة الفروسية بشكل عام.



كيف يتم تدريب الخيل وهل هنالك فترة إعداد قبل بداية الموسم؟



موسم سباقات الخيل ينتهي في مارس وبعده تتوقف التدريبات لمدة 3 أشهر، ثم تبدأ تدريجياً فترة التأهيل والتحضير للموسم، عادة التدريبات تكون في الفجر ومع شروق الشمس، وكل مدرب له طريقته بالتأكيد لكن غالباً التمارين تكون عبارة عن مشي في البداية، ثم ركض خفيف، وقبل السباقات بعض المدربين يدربون الخيل على الجري لمسافة مماثلة للتي سيشارك فيها، فإذا كان لديه سباق 100 كيلومتر، يتم تدريبه بالجري للمسافة ذاتها، وأحياناً لمسافة أطول مقسمة على مراحل عدة حتى يكون الخيل في كامل الجاهزية، وسباقات بدايات الموسم تكون أفضل تحضير للسباقات الكبرى التي تشارك فيها الخيول.



وهل يكون الفرسان على صهوة الخيل أثناء التدريبات أيضاً؟



كل فرسان القدرة يشاركون الخيل في التدريبات، لأنهم أيضاً يحتاجون إلى تدريب ولوجود رابط قوي بين الفرسان والإسطبلات، مثل لاعب الكرة الذي يذهب إلى التدريب بشكل يومي فإن الكثير من الفرسان يحضرون باستمرار إلى الإسطبلات للتدريبات، أما في السرعة فيكون هنالك فرسان تدريب مميزين لديهم خبرة في هذا النوع من السباقات ويشاركون أيضاً في التدريبات لكن ليس بذات عددية فرسان القدرة.

ألا يكون الطقس حاراً على الخيل في التدريبات، خصوصاً أن إعدادها يبدأ قبل الشتاء؟



صحيح أن التدريبات تبدأ قبل الشتاء ولكن كما ذكرت لك التمارين تكون في الفجر باستخدام كميات كبيرة من الثلج لتبريد الخيل، هنالك عمال يتفرغون لأداء هذه المهمة، تأكيداً على الاهتمام الذي يجده الخيل والرعاية التي تتوفر له.



كيف يتم التمييز بين الخيل هذا للقدرة وذاك للسرعة؟



حسب السلالة، وهذا شيء متعارف عليه وسط المهتمين بعالم الفروسية، السلالة التي تحدد إمكانية المنافسة في سباق السرعة أو القدرة متوارثة، وهنالك خيول إنتاج محلي، وأخرى يتم شراؤها من أوروبا حسب النتائج التي تحققها الخيول في السباقات المختلفة.



حدثنا قليلاً عن شكل العلاقة بين الخيل والمدرب كيف تكون؟



أكيد أنها علاقة قوية، لأن كل من يعمل في عالم الفروسية يكون عاشقاً للخيول ومقرباً منها، لكن العامل يكون أقرب للخيل من المدرب لأنه يقضي معه زمناً أطول ويطعمه وينظفه، أما المدرب فإنه يعمل مع مجموعة كبيرة من الخيول، وقد يكون الوضع في أوروبا مختلفاً قليلاً لأن المدرب يصب تركيزه على خيل أو اثنين، المؤكد بالنسبة لي أن الخيل وفي ويرد الجميل ويعرف صاحبه جيداً.



ما هو الطعام المفضل للخيل؟



هنالك اهتمام كبير بطعام الخيل، لكن لا يوجد طعام واحد مفضل، وتحديده يختلف حسب الإسطبل، الشائع في الإمارات وجبة غذائية اشتهرت بـ «خلطة زعبيل»، وهي عبارة عن مجموعات من المكونات الغذائية مثل الذرة والشعير وأشياء أخرى، أما الثابت هو الحشيش الأخضر الأمريكي الذي يتم استيراده بصورة منتظمة، وأيضاً يتم تقديم التفاح والجزر للخيل، وهي من الوجبات التي تصنع علاقة جيدة بين الخيل وطاقم الإسطبل.



أما عدد الوجبات فهي تختلف حسب الأجواء والتدريبات، عندما يبذل الخيل جهداً في السباقات على سبيل المثال يكون في حاجة إلى غذاء أكثر للتعويض، عادة تكون 3 أو 4 وجبات في اليوم، ويمكن مرتين فقط إذا لم تكن هنالك تدريبات أو مشاركات وكان الطقس حاراً.



معروف أن نفقات الخيل عالية فكيف يتم توفيرها؟



البركة في شيوخنا الذين يقدمون الدعم، السباقات في دولة الإمارات بها حوافز مالية عالية يتكرم بها أصحاب السمو الشيوخ من أجل استمرار ونهضة الفروسية التي تمثل جزءاً كبيراً من التراث الإماراتي، ورياضة محببة للنفس، وعبر السباقات يحصد البعض مبالغ مالية جيدة لتغطية النفقات، هنالك سباقات قدرة يتم فيها تخصيص جوائز حتى لصاحب الترتيب الـ 50 و الـ 60 وفي سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة كل من يكمل السباق يتم تحفيزه والهدف من ذلك هو تقديم المساعدة المالية، إضافة إلى تنظيم سباقات «السرعة» التي يبيع فيها المالك خيله بمبالغ كبيرة تصل إلى مليون ونصف المليون درهم أحياناً.



ولكن هل الجوائز تغطي النفقات، وماذا عن الإسطبل الذي لا يحالفه التوفيق؟



أحياناً الجوائز تغطي النفقات وتفيض، وأحياناً لا تغطي، كل إسطبل حسب نتائجه، لكن من يعمل في الخيل لا يفكر في الربح المالي، حتى إذا كانت فكرته الأساسية في البداية كسب المال فإنه مع الزمن يدرك أن المال لا مكان له في رياضة الفروسية، أعرف بعض الملاك الذين ينفقون من مالهم على الخيل رغم أن بداياتهم كانت «بزنس» ولكن تحولت إلى رابط قوي، بكل أمانة الخيل تصبح مع الزمن جزءاً من حياتنا وعالمنا الذي نعيش فيه وعشق غير مرتبط بالمال.



كيف يتم تعليم الفرسان ركوب الخيل.. هل هنالك طرق محددة أم موهبة أم وراثة؟



هنالك مدارس خاصة لتعليم الفرسان، وبما أن دولة الإمارات تهتم برياضة الفروسية وتشجع الشباب عليها وتوفر لهم الأدوات المعينة، نجد أن هنالك إقبالاً كبيراً من صغار السن بدعم وتشجيع الأسر التي تربي أبناءها على حب الخيل ورياضة الفروسية عبر تدريبات متخصصة يشرف عليها مدربون أصحاب خبرة حسب المرحلة العمرية، ويتم التدرج في التمارين حتى يصبح الفارس محترفاً، ومن الطبيعي أن الوالد عندما يكون فارساً فإن الأرجح أن يسير الابن على خطى والده مع حرية الاختيار دون شك.



في الختام ماذا تقول؟



الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر واهتمامها برياضة الفروسية وتوفير المضامير والميادين بأعلى درجات الجودة التي تجعل من الإمارات محط أنظار العالم دائماً، وأيضاً أتمنى أن نشهد في الموسم الجديد سباقات متميزة وناجحة وأكثر تطوراً تكون تأكيداً على تميز رياضة الفروسية في الدولة.

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