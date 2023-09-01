10 مليارات درهم استثمارات مطار دبي لرفع الطاقة الاستيعابية

تخطط مطارات دبي لعمليات تطوير وتحديث في مطار دبي الدولي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية بقيمة تتراوح بين 6 – 10 مليارات درهم.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي في تصريح صحافي: «تخطط مطارات دبي لإجراء تجديدات بقيمة 6 مليارات درهم إلى 10 مليارات درهم في مطار دبي الدولي، يتضمن ذلك إجراء تحسينات على مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى الاستثمار في التقنيات الحديثة لتوسيع طاقة المطار الاستيعابية وتحسين تجربة السفر لضيوف المطار».

وأضاف غريفيث: «ستعمل هذه الخطط على زيادة سعة المطار على مدى السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة حتى يصل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم إلى أقصى طاقته الاستيعابية، وبعد ذلك ستتوسع العمليات إلى المركز الثاني في دبي – مطار دبي ورلد سنترال، وفي حين أن مطار دبي الدولي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 118 - 120 مليون مسافر، فإن مطار دبي ورلد سنترال يتعامل حالياً مع ما يقرب من 26.5 مليون مسافر، مع إمكانية استيعاب 240 مليوناً بعد استكمال المرحلة الثانية من توسعة المطار».

وبحسب تقرير صادر عن موقع «سكيفت» سيتم تنفيذ حلول تكنولوجية متقدمة في «كاونترات» تسجيل الوصول الآلية، وأنظمة التعرف البيومترية، وابتكارات أخرى لجعل تجربة الركاب أكثر سهولة وكفاءة، تشمل على الأرجح تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة لتحسين الكفاءة والأمان وخدمات الركاب.

ويستهدف المخطط الجديد استيعاب عدد متزايد من الركاب وتحفيز النمو في المطار خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة حتى يصل إلى طاقته القصوى، الأمر الذي يؤكد التزام دبي بتحسين البنية التحتية للطيران لتلبية متطلبات المستقبل.

وتصل طاقة المطار الاستيعابية حالياً إلى نحو 100 مليون مسافر، ومع أعمال التحسين المستمرة منذ عام 2016، يمكن أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 120 مليون مسافر.

وقام مطار دبي، الذي يتصدر المطارات العالمية في المسافرين الدوليين، بتعديل توقعات الركاب لعام 2023 من 83.6 مليون مسافر إلى 85 مليوناً، وجاءت المراجعة بعد أن أعلن مطار دبي الدولي عن استقبال 41.6 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وهو ما يتجاوز أرقام النصف الأول من عام 2019، وبزيادة 49.1%، مقارنة بأرقام النصف الأول من عام 2022، البالغة 27.9 مليوناً.

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