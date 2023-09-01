الظهور الأخير للشاعر كريم العراقي قبل وفاته بساعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشاعر العراقي الكبير كريم العراقي قبل وفاته بساعات وهو على سرير المرض بمستشفى كليفلاند أبوظبي حيث كان يعالج من مرض السرطان.

وألقى الشاعر بعضاً من أبيات قصيدته الشهيرة

"الأرض حبلى" مؤرخا الفيديو بتاريخ

31 أغسطس 2023

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نص قصيدة

"الأرض حبلى"

ضاقت علي كأنها تابوت لكنما يأبى الرجاء يموت

يا صاحبي إن رحت عنك مودعا بعد الرحيل أينفع الياقوت؟

أنا أكره الشكوى وأكره ضعفها والله يشهد انني لصموت

لكنما سحق الزمان مشاعري وطوى يدي بسحره هاروت

أرأيت حيا ميتا متماسكا متفائلا وله الأماني قوت

هذا أنا سرقت شبابي غربتي وتنكرت لي أعين وبيوت

يا صاحبي أنا كالعراق ممزق أنا كالعراق بلا معين غدوت

عجل فإن الصمت أخرس ضحكتي واضيعتاه إذا الأوان يفوت

* * *

أقول الاه كي تشفي غليلي وتجرحني وأحسبها دوائي

على جمر تسير بي الليالي ولا نور أمامي أو ورائي

يزور الحزن قلبي دون إذن وتمطر دونما غيم سمائي

أنا الصمت الحريق أنا الشحوب أنا صبر العراق على البلاء

أنا لا أستريح على فراش وفي جنبي هم كربلائي

تقول أراك مبتسما تغني وكم يحتاج مثلك للبكاء

وما تدري بأن بكاي صعب وأكبر من دموعي كبريائي

* * *

أشرق أم أغرب أم أطير فشعري والهموم هما السرير

وان غنى الملوك جميل شعري فإني ما ازال انا الفقير

والافا من الابيات ابني وما في حوزتي بيت صغير

لو ان الشعر يتبعه ثراء بنى قلبي الفرزدق أو جرير

ملأنا الأرض أزهارا وحبا وفي أعماقنا هم كبير

ونقضي العمر نكرانا وفقرا وبعد الموت أعلاما نصير



وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية في العراق عارف الساعدي

نعى الفقيد على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، "أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبوظبي".

وكان كريم العراقي، قد أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية.

والعراقي كريم عودة، من مواليد بغداد 1955، شاعر غنائي وإعلامي، حاصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019.



بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالباً في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.



وكتب العراقي مئات القصائد والأغاني الشعبية منذ بداية مسيرته في سبعينيات القرن الماضي، وتعاون مع كبار المطربين العراقيين والعرب أبرزهم سعدون جابر وكاظم الساهر، والأخير شكل معه ثنائياً بارزاً منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

