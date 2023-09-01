موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا وتخفضها للصين ‏

موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا وتخفضها للصين
التاريخ
9/1/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز توقعاتها للنمو الاقتصادي الأمريكي لعام 2023، لكنها خفضت تقديراتها للصين في العام المقبل، قائلة إنه على الرغم من انخفاض خطر الركود في الولايات المتحدة، فإن التحديات التي تواجهها الصين تتصاعد.
أمريكا
وقالت الوكالة في تقرير لها: "لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.9% في عام 2023 من 1.1% في توقعاتنا لشهر مايو، مع الاعتراف بالزخم الاقتصادي القوي الأساسي".
ولا تزال موديز تبقي على تصنيف AAA من الدرجة الأولى للولايات المتحدة بعد تخفيض وكالة فيتش لهذا التصنيف في الشهر الماضي، كما أبقت موديز على توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي لعام 2024 عند 1٪، قائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة كبح للنمو.
وقالت موديز: "نعتقد أنه سيكون من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق انخفاض مستمر في التضخم إلى هدفه البالغ 2% إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية".
الصين
وفي المقابل، قال التقرير إن الصين تواجه "تحديات نمو كبيرة" ناجمة عن ضعف ثقة الأعمال والمستهلكين وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، واستمرار مشاكل قطاع العقارات وشيخوخة السكان العاملين.
وأبقت موديز على توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني لهذا العام عند 5% لكنها خفضت توقعاتها لعام 2024 إلى 4% من 4.5% سابقًا.
وقالت الوكالة في تقريرها: "تشير البيانات الواردة من الصين إلى أن التعافي الاقتصادي من سياسة القضاء على فيروس كورونا لفترة طويلة لا يزال ضعيفًا، حيث يبدو أن زخم إعادة فتح اقتصادها الذي شهدناه في مارس آذار وأبريل نيسان ومايو يتضاءل".
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