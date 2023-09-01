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موديز ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا وتخفضها للصين ‏

9/1/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز توقعاتها للنمو الاقتصادي الأمريكي لعام ‏‏2023، لكنها خفضت تقديراتها للصين في العام المقبل، قائلة إنه على الرغم من ‏انخفاض خطر الركود في الولايات المتحدة، فإن التحديات التي تواجهها الصين ‏تتصاعد.‏

أمريكا
وقالت الوكالة في تقرير لها: "لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى ‏‏1.9% في عام 2023 من 1.1% في توقعاتنا لشهر مايو، مع الاعتراف ‏بالزخم الاقتصادي القوي الأساسي".‏
ولا تزال موديز تبقي على تصنيف ‏AAA‏ من الدرجة الأولى للولايات المتحدة بعد ‏تخفيض وكالة فيتش لهذا التصنيف في الشهر الماضي، كما أبقت موديز على ‏توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي لعام 2024 عند 1٪، قائلة إن أسعار الفائدة ‏المرتفعة ستكون بمثابة كبح للنمو.‏
وقالت موديز: "نعتقد أنه سيكون من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق ‏انخفاض مستمر في التضخم إلى هدفه البالغ 2% إذا استمرت الظروف ‏الاقتصادية الحالية".‏

الصين
وفي المقابل، قال التقرير إن الصين تواجه "تحديات نمو كبيرة" ناجمة عن ضعف ‏ثقة الأعمال والمستهلكين وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، واستمرار ‏مشاكل قطاع العقارات وشيخوخة السكان العاملين.‏
وأبقت موديز على توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني لهذا العام عند 5% لكنها ‏خفضت توقعاتها لعام 2024 إلى 4% من 4.5% سابقًا. ‏
وقالت الوكالة في تقريرها: "تشير البيانات الواردة من الصين إلى أن التعافي ‏الاقتصادي من سياسة القضاء على فيروس كورونا لفترة طويلة لا يزال ضعيفًا، ‏حيث يبدو أن زخم إعادة فتح اقتصادها الذي شهدناه في مارس آذار وأبريل نيسان ‏ومايو يتضاءل".‏

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