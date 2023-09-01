ماكرون: أتحدث يوميا مع رئيس النيجر المحتجز

ماكرون: أتحدث يوميا مع رئيس النيجر المحتجز
التاريخ
9/1/2023 7:11:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به في انقلاب.
وقال ماكرون إن القرارات التي ستتخذها فرنسا في النيجر "أيا كانت طبيعتها ستكون مبنية على تواصلنا مع محمد بازوم".
وشدد ماكرون أن فرنسا لا تعترف بمن يقفون وراء الانقلاب في النيجر، مضيفا أن الوضعين في النيجر والغابون "مختلفين للغاية"، وفقا لرويترز.
وكان ماكرون دعا، الاثنين، دول المنطقة "إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكرا بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
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