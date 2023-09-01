ماكرون: أتحدث يوميا مع رئيس النيجر المحتجز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على دعم فرنسا للرئيس الذي أطيح به في انقلاب.



وقال ماكرون إن القرارات التي ستتخذها فرنسا في النيجر "أيا كانت طبيعتها ستكون مبنية على تواصلنا مع محمد بازوم".

وشدد ماكرون أن فرنسا لا تعترف بمن يقفون وراء الانقلاب في النيجر، مضيفا أن الوضعين في النيجر والغابون "مختلفين للغاية"، وفقا لرويترز.

وكان ماكرون دعا، الاثنين، دول المنطقة "إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكرا بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

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